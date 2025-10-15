Una nueva campaña busca reducir el ruido en zonas de fiesta con voluntarios y caramelos en colas de locales nocturnos

Una nueva campaña busca disminuir el ruido nocturno en el entorno de los locales de ocio del centro de la capital - EUROPA PRESS

La acción incluye formación a personal y un mensaje sonoro al cierre para invitar a abandonar la zona sin generar molestias a vecinos

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva campaña buscará mejorar la convivencia entre la fiesta y el descanso de los vecinos en el distrito Centro de la capital con un despliegue de voluntarios y reparto de caramelos en las colas de los locales de ocio nocturno.

La iniciativa, promovida por la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, junto con la Junta Municipal del Distrito Centro y con el respaldo de la Comunidad de Madrid y las asociaciones vecinales, ha sido presentada este miércoles en la Casa de la Panadería, donde se han dado a conocer las acciones que se llevarán a cabo hasta final de año para afrontar el exceso de ruido en las calles a la entrada y salida de los locales.

"Esto es una campaña importantísima, que reúne a muchos estamentos de la sociedad civil: empresarios, comunidad, departamento, vecinos. El sector del ocio siempre ha estado comprometido con este debate", ha señalado el vicepresidente de Noche Madrid, Alejandro Zamarro.

Esta nueva campaña incluye, entre otras medidas, formación al personal de admisión de los locales de ocio nocturno, que recibirá herramientas para gestionar los accesos y salidas y fomentar conductas respetuosas.

El personal de admisión se encargará de las tareas de mediación y prevención de conductas ruidosas, además de sus responsabilidades habituales de control de accesos. En la guía informativa a estos trabajadores, se incluyen consejos y prácticas sobre habilidades sociales en resolución de conflictos, la protección del entorno y la perspectiva de género y prevención de violencia sexual.

Además, desplegará voluntarios en las colas de los locales para animar a los clientes a hablar más bajo mientras esperan para entrar. Además, aquellos que salgan de fiesta por el centro de Madrid, escucharán un mensaje sonoro al cierre de las sesiones para recordar a los asistentes que la noche ha terminado y que deben abandonar la zona sin generar molestias.

"Llevamos más de 15 años trabajando en iniciativas similares: 'Diviértete sin molestar', 'Que no te den la lata' o la guía de buenas prácticas de 2024. Hoy damos un paso más para impulsar un modelo de convivencia basado en el diálogo y no en la restricción", ha explicado Zamarro.

De este modo, según ha trasladado, el objetivo de fondo es cambiar hábitos sin recurrir a sanciones ni medidas punitivas. "La campaña pretende difundir y aplicar pautas para gestionar mejor los flujos de personas, formar a los profesionales e implicar al propio público en el respeto al entorno", ha añadido.

Más allá de estas tres acciones centrales, la iniciativa incluye otras medidas que cada local podrá adoptar como la instalación de cartelería con mensajes de concienciación en accesos, uso de vallas para ordenar las colas, separación de entradas para quienes compran sus entradas anticipadas, además de la planificación de desalojos escalonados mediante mensajes de audio.

Igualmente, se pide a los establecimientos realizar tareas de limpieza al finalizar la actividad para contribuir a proteger el entorno. La imagen gráfica de la campaña estará presente en pantallas digitales, mobiliario urbano y redes sociales, además de las fachadas de los locales participantes.

"UNA BUENA PRÁCTICA QUE DEBE EXTENDERSE"

Desde las asociaciones vecinales, la respuesta a esta acción ha sido positiva. En su intervención, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, ha destacado que esta campaña da continuidad al trabajo de los vecinos "con un sector que ha demostrado compromiso social".

"Es una buena práctica que debería extenderse a otros sectores. La contaminación acústica es una invasión que sufrimos en nuestros domicilios y esta campaña es un ejemplo de responsabilidad social que hay que poner en valor", ha subrayado.

Tal y como ha señalado, las quejas vecinales por ruido en el distrito Centro --uno de los más afectados por la concentración de locales de ocio nocturno-- han aumentado en los últimos años, y las asociaciones reclaman desde hace tiempo medidas para hacer compatibles el derecho al descanso con la 'vida nocturna' de la ciudad.

"NO IMPONEMOS, CONCIENCIAMOS"

Por su parte, el concejal del distrito Centro, Carlos Segura, ha recordado que esta campaña "no es una idea del concejal", sino fruto del diálogo entre vecinos, hosteleros y Administración".

"Queremos combatir el ruido nocturno, pero no imponiéndolo, sino de la mano de todos los implicados. Queremos evitar aglomeraciones en las entradas y que, si las hay, sean momentos de silencio o al menos de hablar más bajo. Luego, dentro, ya se puede hablar todo lo que uno quiera. Aquí vive gente. El silencio no es malo, es música para los vecinos", ha destacado.

Tras un periodo de pruebas y experiencias piloto, la campaña arranca la próxima semana de manera generalizada en los locales de ocio nocturno de distrito Centro y se extenderá, al menos, hasta final de año. Se implementará de manera progresiva en los locales adheridos y será objeto de seguimiento para medir su impacto en la reducción de quejas por ruido.

"Madrid es una ciudad que vive de día y de noche, pero esa vitalidad tiene que ir acompañada de respeto y convivencia", ha subrayado Segura.