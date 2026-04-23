La nueva Campaña municipal del Frío comenzará antes y terminará más tarde y contará con más plazas y profesionales

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MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La próxima Campaña del Frío del Ayuntamiento de Madrid para atender a las personas sin hogar se ampliará en 36 días, sumará 30 plazas diarias e incrementará el personal, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ahora la campaña comenzará antes, el 2 de noviembre, y terminará el 15 de abril, lo que supone un total de 165 días de atención. Hasta el momento se desarrollaba entre el 23 de noviembre y el 31 de marzo en 129 días de duración.

Además las plazas diarias de alojamiento pasarán de las 432 actuales a las 462, lo que implica un aumento de las plazas en pensiones al pasar de 120 a 150, a sumar a las disponibles en centros de acogida de emergencia.

La nueva campaña contará con un incremento del personal pasando de 52 a 58. La inversión total de la Campaña del Frío 2026-2027 y 2027-2028 será de 6,1 millones de euros, en la práctica casi 2 millones de euros más respecto al contrato anterior.