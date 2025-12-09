Una nueva estación de L10 de Metro dará servicio a la zona de Campamento entre Colonia Jardín y Aviación Española

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, asisten al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Línea 10 de Metro de Madrid sumará una nueva estación en superficie entre Colonia Jardín y Aviación Española con el objetivo de dar servicio al nuevo desarrollo creado tras la Operación Campamento.

Lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a los medios de comunicación desde las obras de la futura estación de Comillas de la Línea 11.

El trazado se ubicará junto a la calle Darío Gazapo, en el distrito de Latina, y se construirá en superficie. El contrato se llevará este miércoles al Consejo de Gobierno para su aprobación.

