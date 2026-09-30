Una nueva inspección en el piso prostíbulo de Paseo de las Delicias de Madrid acaba con 70 identificados y dos detenidos

Archivo - Un coche de Policía Nacional - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional llevó a cabo en la tarde del martes una nueva inspección en el bloque de pisos situado en el número 127 del madrileño Paseo de las Delicias, conocido por su actividad como piso prostíbulo, tras en la que se filiaron a 70 personas entre clientes y prostitutas y se detuvo a dos personas por incumplir la Ley de Extranjería.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, según han precisado fuentes policiales, que enmarcan la operación en una serie de actuaciones para controlar la actividad ilegal en el bloque.

El edificio, situado en el madrileño distrito de Arganzuela, es conocido por su actividad como piso prostíbulo y anteriormente estaba operativo las 24 horas del día. Durante la operación en el piso tan solo estaban clientes y mujeres que ejercían la prostitución, y no se identificó a ningún responsable del negocio.