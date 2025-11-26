Archivo - Clientes de un bar se refrescan en la terraza, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva ordenanza de terrazas mantiene horarios, endurece sanciones y consolida las ordenaciones de Ponzano o Ibiza, ya recogidas en el texto de 2022, ha destacado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, después de que ayer se aprobara en el Pleno de Cibeles con la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, Sanz ha asegurado que en su diseño se han tenido en cuenta "muchas de las cuestiones que planteaban los vecinos y, sobre todo, en esa consulta pública que se hizo al inicio del trámite de la modificación de la ordenanza en lo que tiene que ver con endurecer el régimen sancionador de una manera contundente".

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) anunciaba ayer, sin embargo, que interpondrán un recurso de reposición a la ordenanza de terrazas. Ante esto, Sanz ha contestado que la Federación "tiene una serie de connotaciones que no se le ocultan a nadie".

El nuevo texto busca "equilibrar porque Madrid es una ciudad a la que le gusta hacer vida en la calle, donde las terrazas son un signo de identidad que generan riqueza y empleo pero hay que compatibilizarlo con la convivencia, con el descanso vecinal".

"Los vecinos nos pedían endurecer sanciones para los incumplidores y lo que hemos hecho es, por un lado, reducir la burocracia al sector, también a la propia Administración, que era demasiado farragoso el procedimiento, y ajustar algunas cuestiones que no estaban funcionando bien pero, sobre todo, se han endurecido sanciones para los que incumplen", ha indicado.

Así se sanciona el movimiento de mobiliario, si se dificultan las labores de los servicios de emergencias en cuanto a utilizar más espacio del que corresponde o no recoger el mobiliario cuando hay que hacerlo.