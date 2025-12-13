Una nueva redada en La Cubierta de Leganés se salda con 19 detenidos y 376 identificados

Archivo - Imagen de archivo de la facahada de La Cubierta de Leganés. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda gran redada de diciembre en La Cubierta de Leganés se ha saldado con la detención de 19 personas y otras 376 identificadas en una operación encabezada por Policía Nacional donde han estado presentes Policía de Leganés e Inspección de Trabajo.

Según han informado a Europa Press desde Jefatura Superior de Policía de Madrid, la operación tuvo lugar esta madrugada. Entre los detenidos 18 han sido por infracción de la Ley de Extranjería, uno por reclamación judicial y uno por quebrantamiento de condena.

Además, también se levantaron 10 actas por drogas y otras 4 por armas --concretamente dos defensas extensibles, un puño americano y un espray--.

Esta es la segunda macrorredada en los locales de ocio de la plaza de toros La Cubierta de Leganés. A principios de mes e una operación similar se detivo a 30 personas y más de 500 fueron identificadas.