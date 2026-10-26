Nuevas Generaciones de Madrid envía un mensaje al delegado con mariachis: "Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La Delegación del Gobie - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones de Madrid ha enviado un mensaje al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, a través de un grupo de tres mariachis que ha acudido a la sede de la Delegación (C/ Miguel Ángel, 25) para interpretar la canción 'Rata de dos patas' en la que han entonado frases como: "Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho"

"Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida, adefesio mal hecho", han cantado los mariachis en un vídeo difundido por Nuevas Generaciones de Madrid en su cuenta de 'X', después del anuncio de la dimisión de Martín este domingo.

La dimisión del delegado es una decisión que ha llegado tras quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y en medio de las últimas polémicas por la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, sumado a las críticas por las cargas policiales en las protestas por la educación pública.