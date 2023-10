Las nuevas reglas de control de la Eurocámara no afectarán a Madrid porque ya no hay pesca recreativa en embarcaciones

El único punto en el que la Comunidad de Madrid permite embarcaciones recreativas es el pantano de San Juan



Las nuevas reglas de control de la actividad pesquera de la Unión Europea que ha aprobado esta semana el Parlamento Europeo no afectarán a los pescadores madrileños porque en la región ya no se practica la pesca deportiva o recreativa en embarcaciones, o se hace de forma "muy esporádica".

Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de la Federación Madrileña de Pesca y Castín, María de los Ángeles Muñoz Garoz, quien ha indicado que ya no celebran campeonatos o concursos de pesca con embarcaciones y no conoce a ningún federado que utilice este tipo de naves para pescar en la Comunidad de Madrid.

El martes la Eurocámara dio el visto bueno al acuerdo para establecer nuevas reglas de control de la actividad pesquera en la Unión con el objetivo de luchar mejor contra la sobrepesca y que obligará a toda la flota a contar con dispositivos de geolocalización a partir de 2030 que permitirán a las autoridades nacionales identificar y localizar los buques regularmente.

Entre los cambios más significativos que introduce esta revisión figuran los sistemas de seguimiento de buques y registro electrónico, el registro de la pesca recreativa, la revisión del sistema sancionados o la mejora de la trazabilidad.

LA SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En la actualidad el único punto en el que la Comunidad de Madrid permite el uso de embarcaciones recreativas es el pantano de San Juan. Hace décadas podían navegar en otros embalses y zonas de la región pero las administraciones han ido prohibiéndolo por la contaminación de las aguas que en la mayor parte de los pantanos se dirigen al consumo humano.

Muñoz Garoz ha explicado también que la compra, matriculación, licencia, repostaje, mantenimiento y el anclaje todo el año de este tipo de navíos es demasiado costoso para que a los pescadores les compense pescar de forma recreativa de este modo sobre las aguas de un pantano. "Nadie se va a gastar un dineral para cazar ciprónidos cuando es casi mejor hacerlo desde la orilla", ha indicado.

Además, la presidenta de la Federación ha indicado que las capturas de determinadas especies se han ido limitando por la llegada de especies exóticas. De hecho, animales depredadores que se pueden pescar desde embarcaciones como lucios, parcas o black bass (bocagrandes) tienen las capturas restringidas por las autoridades.

Por todo ello, concluye que estas nuevas normas europeas no afectarán a la Comunidad de Madrid porque en sus aguas interiores ya no se permiten utilizar embarcaciones, salvo en el Pantano de San Juan, donde quizá en la zona de embarcaciones alguna persona pueda pescar de forma esporádica o casual, "pero no lo hace ningún federado".