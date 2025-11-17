Los nueve cierres de la 7B desde su inauguración en 2007: más de 5 años y medio con afectaciones en la línea

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Línea 7 de Metro de Madrid reabre en su totalidad el próximo sábado tras nueve cierres de servicio por obras de reparación en el tramo ampliado de la 7B o MetroEste desde que fuera inaugurada en 2007, con afectaciones que suman más de cinco años y medio de duración en estos 18 años.

El 5 de mayo de 2007, apenas 22 días antes de las elecciones regionales, la entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, acompañada de Ignacio González y Alberto Ruiz Gallardón, inauguraban el tramo prolongado que llevaba la L7 hasta Coslada y San Fernando de Henares.

Con una inversión de 650 millones de euros, la extensión de la línea añadía 12 kilómetros y ocho nuevas estaciones para dar servicio a la Villa Olímpica y los municipios de Coslada y San Fernando de Henares, unos trabajos que arrancaron en 2004 y se prolongaron durante tres años.

Sin embargo, los problemas empezaron poco después de su inauguración y en 2008 ya se produjeron los primeros cortes para obras de mejora. El origen estaba en la composición del suelo, rico en sales, y la presencia de acuíferos en la zona, lo que provocaba que el agua a su paso erosionase y crease cavidades que vuelven inestable el terreno sobre el que alza San Fernando.

La construcción del túnel alteró el subsuelo al poner en contacto agua dulce con terrenos salinos, lo que provocó la disolución de yesos y el progresivo hundimiento tanto de los túneles como de los cimientos de las viviendas en superficie.

Desde entonces, ha sufrido nueve cortes de servicio motivados por trabajos de reparación, con afectaciones que han durado más de 2.050 días, es decir, más de cinco años y medio.

CRONOLOGÍA DE CIERRES

-- Primer cierre (2008, nueve días): El servicio se interrumpe entre el 23 de agosto y el 1 de septiembre entre las estaciones de Hospital del Henares y Rambla por unas obras de ampliación y mejora de la infraestructura del túnel entre las estaciones de Jarama y San Fernando.

-- Segundo cierre (2011, 86 días): En el verano de este año cierra el tramo entre La Rambla y el Hospital del Henares por obras de mejora del túnel y de renovación del material de las instalaciones. Desde el 18 de junio hasta el 15 de agosto en el caso del tramo entre Estadio Olímpico y la Rambla y entre el 18 de junio y el 12 de septiembre desde ese punto al Hospital del Henares.

-- Tercer cierre (2014, 86 días): También durante el verano se interrumpió la circulación durante unos tres meses para la impermeabilización de 6,5 kilómetros de túnel para actuar sobre zonas que presentaban filtraciones con alto contenido en sales en el tramo de línea comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares. El tramo entre Estadio Olímpico y Hospital del Henares se cerró entre el 19 de julio y el 13 de octubre.

-- Cuarto cierre (2015-2016, 378 días): Durante poco más de un año se produjo el cierre entre las estaciones de Hospital del Henares y San Fernando para inyectar mortero en el entorno de un pozo de ventilación y bombeo situado en las proximidades de las calles Rafael Alberti, Francisco Olavide y Francisco Sabatini, así como inyectar mortero desde el interior del túnel, fijándolo a través de micropilotes, actuando también en el área colindante al complejo dotacional El Pilar. El 21 de noviembre de 2015 se cerró el tramo entre La Rambla y el Hospital del Henares, que fue abierto el 3 de diciembre de 2016, aunque La Rambla y San Fernando funcionaron desde el 8 de abril tras la finalización de unas tareas de acondicionamiento y mejora de la infraestructura.

-- Quinto cierre (2018, 91 días): Cierre entre el 16 de junio y el 15 de septiembre de 2018 en el tramo entre las estaciones de Hospital del Henares y Estadio Metropolitano por trabajos de impermeabilización del túnel, de cara a evitar las filtraciones que se producían en algunas partes de la línea.

-- Sexto cierre (2020, 142 días): La estación de Hospital de Henares cierra durante cuatro meses para subsanar determinadas patologías asociadas a los revestimientos interiores de la estación, como tabiquería, paneles verticales, falsos techos, entre otros. Se prolongó entre el 5 de febrero y el 26 de junio.

-- Séptimo cierre (2021, 75 días): Cierre desde el 12 de julio el tramo comprendido entre las estaciones de La Rambla y Hospital del Henares hasta el 25 de septiembre. En este caso, por la reparación de la plataforma de vía entre las estaciones de Henares y Jarama y la construcción de una diagonal entre las estaciones de San Fernando y La Rambla, permitiendo que el material móvil pueda llevar a cabo diferentes maniobras desde este tramo cuando las necesidades del servicio así lo requirieran. Además, el proyecto recogía también la renovación de la señalización de la línea 7B de Metro (Hospital del Henares - Estadio Metropolitano) para la actualización tecnológica del sistema CBTC.

-- Octavo cierre (2022, 1.186 días): El 24 de agosto se interrumpe el servicio de la Línea 7B entre las estaciones de San Fernando de Henares y Hospital del Henares para comenzar trabajos de reparación de la infraestructura. En concreto, para el afianzamiento del terreno afectado para poder asegurar su estabilidad y "resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua" en este tramo. Un servicio que ha estado interrumpido durante 1.186 días hasta su reapertura el próximo sábado día 22.

-- Noveno cierre (2024, 483 días): El 27 de julio se extiende el cierre al tramo entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto, sin servicio durante 483 días hasta su reapertura el próximo sábado día 22.

De esta forma, el último cierre se ha prolongado durante 1.186 días, 703 de ellos entre San Fernando de Henares y Hospital del Henares y 483 desde Hospital del Henares a Barrio del Puerto.

REAPERTURA EL DÍA 22

La línea 7 de Metro (Pitis-Hospital del Henares) estará en funcionamiento al completo el próximo sábado día 22. Con 31 estaciones actualmente y 32,9 kilómetros de vía, es una de las líneas más jóvenes de la red del suburbano y es utilizada por alrededor de 40 millones de pasajeros por año.

Entró en funcionamiento el 22 de julio de 1974 en dos fases: Las Musas-Pueblo Nuevo, con 4.030 metros y 6 estaciones, y el 18 de marzo de 1975 Pueblo Nuevo-Avenida de América, con 3.343 metros y 4 estaciones.

Tras ello, ha sufrido diferentes ampliaciones: Avenida América-Gregorio Marañón, por un lado, y Gregorio Marañón-Canal, por otro, en 1998); Canal-Valdezarza, y Valdezarza-Pitis, en 1999; y la mencionada 7B para llegar desde Las Musas hasta San Fernando y Coslada.