Nueve detenidos por sustraer joyas de los domicilios en los que trabajaban en el noroeste de la región

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, la mayoría de ellas empleadas del hogar, como presuntas autoras de varios delitos de hurto de joyas en los domicilios donde trabajaban en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid.

La investigación ha permitido esclarecer una serie de sustracciones que se habían producido a lo largo de los últimos meses, aprovechándose de la confianza que las víctimas habían depositado en los sospechosos, según apunta el Instituto Armado en un comunicado.

Las víctimas eran, en su mayoría, personas de avanzada edad que vivían solas, lo que facilitaba la comisión de los delitos. Según las pesquisas, el valor de los objetos sustraídos podría superar los 500.000 euros de valor.

Parte de estos objetos eran posteriormente vendidos en establecimientos de compraventa de oro, donde los detenidos llegaron a obtener beneficios que superan los 50.000 euros. Tan solo uno de los detenidos llegó empeñar objetos robados por 30.000 euros, aunque su valor real superaba los 200.000.

En el marco de la operación, la Guardia Civil ha recuperado joyas que ya han sido reintegradas a sus legítimos propietarios.