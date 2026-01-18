Nueve heridos leves en el segundo Encierro Blanco

Encierro Blanco - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El segundo de los Encierros Blancos de las fiestas patronales de San Sebastián de los Reyes 2026 ha dejado este domingo un total de nueve heridos, todos ellos de carácter leve, cerrando así el fin de semana de festejos.

Según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad en un comunicado, unos 1.500 participantes han corrido delante de los toros de la ganadería de Cotillo, que han protagonizado una carrera relativamente "limpia" y "momentos de tensión" en la calle Real.

De los nueve corredores asistidos, dos han sido trasladados al Punto de Asistencia Sanitaria para valoración médica, uno por una lesión en el hombro y el otro por un posible varetazo, pendiente de confirmación por parte del equipo facultativo.

El responsable de Protección Civil, Pedro Martínez, ha explicado que "si se confirmara el varetazo, pasaría al quirófano de la plaza para la valoración del cirujano taurino, que son los expertos en este tipo de lesiones".

Por su parte, el concejal de Seguridad y Festejos, Carlos Bolarín, ha hecho un balance positivo de los dos Encierros Blancos, destacando el "compromiso de corredores" y el "impacto que tiene este evento taurino".

"Ha sido un fin de semana muy emocionante. Ni la nieve, ni el frío, ni la lluvia han podido parar esto. Ver cómo disfrutan los corredores en esas condiciones demuestra que a San Sebastián de los Reyes vienen los mejores, porque tenemos el mejor encierro", ha manifestado.

Con este segundo Encierro Blanco, que sumado al primero ha juntado a más de 3.000 personas, San Sebastián de los Reyes cierra un fin de semana con el que pretende "recuperar tradición y proyectar su nombre a nivel nacional como referente de los encierros populares, incluso en las condiciones más adversas".