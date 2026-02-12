El nuevo Barrio de la Ciencia de Chamartín impulsará y promocionará la ciencia y su divulgación a través de la cultura

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, durante la inauguración del Mercado Municipal de San Cristóbal, a 14 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta Municipal de Chamartín, Yolanda Estrada, ha anunciado que el nuevo Barrio de la Ciencia abrirá sus puertas el próximo 18 de febrero en este distrito de la capital para impulsar y promocionar la ciencia y su divulgación a través de la cultura.

"Se llevarán a cabo talleres, visitas en diferentes instituciones, proyecciones de cine, reportajes, documentales, habrá jornadas y actividades también sobre ciencias, hitos importantes y se va a hablar mucho de personajes científicos", ha avanzado Estrada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada este jueves en este distrito de la capital.

Entre las instituciones que colaborarán con esta nueva iniciativa municipal se encuentran el Museo de Ciencias Naturales, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, la Residencia de Estudiando y el Instituto Ramiro de Maeztu.

"Entre todos, hemos trabajado durante más de un año para poner la ciencia, la innovación y la investigación como una de las prioridades de Madrid, diseñando un espacio territorial dentro de Chamartín, entre López de Hoyos, Paseo de la Castellana, María de Molina y Joaquín Costa, como un nuevo espacio cultural abierto en el que divulgar ciencia", ha destacado Estrada.

En este sentido, ha apuntado que esta propuesta, que será presentada oficialmente el 18 de febrero en la Escuela de Ingenieros Industriales. "Ayer mismo fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a celebrar que Pilar Careaga fue la primera mujer que se licenció en Ingeniería Industrial precisamente en la Escuela Técnico Superior y lo vamos a celebrar también el próximo 18 de febrero", ha resaltado la presidenta del distrito, quien ha recalcado que todas estas actividades buscan "calar" en la sociedad sobre la importancia de la ciencia.

Finalmente, Estrada ha destacado el aumento del presupuesto para su distrito, un 14,8% más que 2025 y un 70,8% más que las cuentas de 2019. "Esto significa que el Gobierno municipal está apostando por Chamartín, y gracias a esa apuesta hemos podido llevar a cabo iniciativas como, por ejemplo, el poder instalar toldos en diferentes parques del distrito, habilitar más de 100 puestos de estudio para jóvenes en el distrito y poner en marcha un centro tecnológico para personas mayores", ha señalado.