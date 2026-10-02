El nuevo campus de Ciencias de la Salud de la UNIE en Madrid ofrece capacidad para más de 5.000 estudiantes

Las consejeras de Educación y Sanidad han inaugurado hoy el nuevo Campus de Ciencias de la Salud de UNIE Universidad. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las consejeras de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, y de Sanidad, Fátima Matute, han inaugurado este viernes el nuevo Campus de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Empresa UNIE, unas instalaciones con capacidad para más de 5.000 estudiantes y más de 70 espacios lectivos.

El centro tiene una superficie de 25.000 metros cuadrados y capacidad para más de 5.000 estudiantes, lo que lo convierte en el "mayor campus privado dedicado íntegramente al sector clínico en la capital", ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Durante su intervención, las consejeras han subrayado "el liderazgo nacional de la región en infraestructuras educativas en este ámbito". Además, Zarzalejo ha recordado que el Gobierno autonómico continúa trabajando en la Ciudad de la Salud, que reunirá las futuras instalaciones del Hospital público Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Esta iniciativa, con una inversión del Gobierno regional de 1.000 millones de euros, tendrá más de 550.000 metros cuadrados, siendo "la mayor infraestructura de estas características en Europa".

El nuevo campus ocupa la histórica sede de la antigua Caja Postal, un edificio protegido diseñado por el arquitecto Alejandro de la Sota. El entorno combina la conservación de este espacio de valor patrimonial con una infraestructura educativa dotada de "tecnología avanzada y concebida para responder a las necesidades de la formación sanitaria".

UN AUDITORIO Y CERCA DE 9.000 METROS CUADRADOS DE ZONAS VERDES

El complejo está formado por un edificio principal de doble núcleo, de 16.000 metros cuadrados, un auditorio independiente de 620 metros cuadrados y cerca de 9.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Asimismo, la nueva sede alberga más de 70 espacios lectivos que combinan aulas flexibles, laboratorios de última generación, un centro de simulación clínica y entornos de aprendizaje inmersivo.

En concreto, este Campus Castellana cuenta con áreas de especialización clínica, como Enfermería, Fisioterapia y Psicología, junto con el área de Ciencia Biomédicas, que integra los estudios de Farmacia y Biomedicina.

Además, este año UNIE Universidad ha incorporado el área de Odontología y ha abierto su Clínica Universitaria Odontológica, ampliando así su oferta tanto el grado como en las diferentes áreas de especialización de másteres.

Precisamente, la simulación clínica constituye "uno de los principales elementos diferenciales del nuevo campus". UNIE ha destinado más de 1.000 metros cuadrados a la recreación de escenarios clínicos complejos, que permiten a los estudiantes desarrollar sus competencias prácticas en un entorno seguro y controlado antes de enfrentarse a situaciones reales.

El campus incorpora, además, criterios de sostenibilidad desde su diseño y construcción y cuenta con la certificación LEED Green Building Platino, la máxima calificación de este estándar internacional.

CINCO FACULTADES Y MÁS DE 50 PROGRAMAS OFICIALES

La universidad integra cinco facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Aplicadas de la Comunicación, Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales, Ciencias de la Educación y la Escuela Superior en Ingeniería, Ciencia y Tecnología y ofrece más de 50 programas oficiales de grado, máster y doctorado, en modalidades presencial y online.

Respecto al nuevo campus de la Facultad de Ciencias de la Salud amplía la capacidad de UNIE para desarrollar "un modelo de enseñanza práctico y conectado con entidades colaboradoras de primer nivel y con la realidad profesional, apoyado en la tecnología, la experiencia práctica y la formación integral de los estudiantes".

El objetivo es proporcionar a los futuros profesionales del ámbito sanitario espacios y recursos que les permitan desarrollar "sus competencias en entornos próximos a aquellos en los que ejercerán su actividad profesional".