El nuevo Centro de Salud Prosperidad de la calle Ramos Carrión presta atención desde hoy a 18.100 vecinos de Chamartín

Archivo - Centro de Salud en Madrid (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Centro de Salud Prosperidad ubicado en el número 10 de la calle de Ramos Carrión comienza este miércoles a prestar atención sanitaria a los 18.100 vecinos de Chamartín tras finalizar las obras de adecuación de las instalaciones.

El anterior centro de salud del barrio de Prosperidad, ubicado en el número 99 de la calle Canillas, sufrió desperfectos en 2023 debido a la rotura de una tubería de agua de la comunidad de vecinos colindante.

Tras ello, la Comunidad rescindió el contrato de alquiler y buscó un nuevo local al no existir garantías suficientes de que la situación no volviera a repetirse. Durante este tiempo, los vecinos han recibido asistencia en el Centro de Salud Baviera, en la calle del Pintor Moreno Carbonero, 21.

Desde este miércoles, los 18.100 vecinos de la zona de influencia podrán recibir atención sanitaria en el local arrendado de la calle Ramos Carrión, 10, con una superficie construida de 1.070 metros cuadrados y dos plantas (baja y sótano).

Los usuarios del centro han sido informados previamente de la nueva ubicación de este punto de Atención Primaria mediante la recepción de un SMS, así como a través de las pantallas del Centro de Salud Baviera, han indicado desde la Consejería de Sanidad.

En total, la Comunidad de Madrid ha destinado 1,4 millones de euros en las obras de reforma del nuevo Centro de Salud Prosperidad, que dispone de seis consultas de medicina de familia, siete de enfermería y una de pediatría, así como salas de extracciones, urgencias, ecografía y cirugía menor.

Además, se incluyen la unidad administrativa, almacenes, zona de servicios y, de instalaciones como vestuarios para los profesionales.