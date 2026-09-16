El nuevo fiscal jefe reivindica una Fiscalía basada en el servicio y no como "una estructura de poder"

Toma de posesión del nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, José Luis García-Juanes. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, José Luis García-Juanes, ha reivindicado durante su toma de posesión una Fiscalía concebida como "un servicio y no como una estructura de poder", con el objetivo de mejorar la eficiencia, facilitar la labor de los fiscales y garantizar una mejor respuesta a los ciudadanos.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha presidido esta mañana el solemne acto celebrado en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en presencia de, entre otras autoridades, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López, y de la presidenta en funciones del TSJM, María Aurora de la Cueva Aleu.

García-Juanes sustituirá al frente de la Fiscalía Provincial de Madrid a Pilar Rodríguez Fernández, quien ha ejercido como fiscal jefe provincial desde 2020.

Durante su intervención, ha reconocido que la Fiscalía Provincial de Madrid es una institución "complicada", aunque ha destacado que está integrada por "comunidades profesionales de gran valía" con las que ha tenido el privilegio de crecer personal y profesionalmente durante sus 33 años de trayectoria.

"Aquí he estado en todas partes", ha señalado el nuevo fiscal jefe, que ha recordado su paso por distintos destacamentos, áreas y secciones territoriales, así como sus responsabilidades como abogado fiscal, fiscal decano y teniente fiscal. "Fui cocinero antes que fraile", ha bromeado, para subrayar su conocimiento de la estructura y de los profesionales que integran la Fiscalía madrileña.

En este sentido, ha asegurado que afronta su nueva responsabilidad con el propósito de "estar a la altura", y ha insistido en que entiende la Jefatura "no como una estructura de poder, sino más bien como un servicio".

Un servicio, ha explicado, dirigido a sus superiores, la fiscal general del Estado y la fiscal jefe de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid; a los ciudadanos, que son los destinatarios últimos de la labor del Ministerio Público; y a sus propios compañeros de la Fiscalía Provincial.

Como eje fundamental de su mandato, ha situado la eficiencia en el servicio público, aunque ha defendido que este objetivo "no está reñido con un buen ambiente de trabajo". "Creo firmemente que en la Fiscalía Provincial de Madrid el que trabaja feliz trabaja mejor", ha manifestado, apostando por "la paz y la tranquilidad" y por un buen clima laboral, siempre "sin perjudicar nunca el servicio público que prestamos".

Por su parte, Peramato ha destacado durante el acto de toma de posesión el "compromiso institucional" y la "extraordinaria calidad humana" del nuevo fiscal jefe de Madrid, así como su "profunda lealtad al Ministerio Fiscal" y su firme identificación con los valores que rigen la institución.

Peramato ha subrayado que García-Juanes ha desarrollado su carrera asumiendo "responsabilidades complejas", participando activamente en la organización de la Fiscalía y defendiendo "el papel de la institución, la protección de la legalidad, los derechos de la ciudadanía y el interés público".

Asimismo, ha puesto especialmente el foco en la forma en la que ha ejercido esas responsabilidades. "Quienes compartieron con él su etapa como decano recuerdan una preocupación constante por resolver problemas, facilitar el trabajo de sus compañeros y compañeras y encontrar soluciones ante las dificultades cotidianas", ha señalado.

La fiscal general ha destacado que García-Juanes ha entendido siempre que dirigir no significa ejercer la autoridad desde la distancia, sino ponerla al servicio de los demás. "El verdadero liderazgo no se consigue desde la jerarquía, sino desde el ejemplo, la confianza y la capacidad de acompañar", ha afirmado.

A su juicio, esta forma de ejercer sus responsabilidades explica que se haya ganado durante estos años "algo especialmente valioso: el respeto profesional y el afecto personal de varias generaciones de fiscales".

"Si hubiera que señalar una cualidad que explique de forma singular ese reconocimiento, esa sería sin duda su extraordinaria calidad humana", ha manifestado Peramato, quien ha señalado que muchos fiscales han encontrado en José Luis "algo más que un compañero o un superior".

Peramato también ha puesto en valor la vocación de servicio de García-Juanes en el ámbito profesional y, especialmente, su manera de entender el conocimiento.

TRAYECTORIA

García-Juanes es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de España, por la UNED. Ingresó en la carrera fiscal el 13 de octubre de 1989.

A lo largo de su trayectoria ha estado destinado en diferentes fiscalías, entre ellas las de Granada, Jaén y Toledo, antes de incorporarse a la entonces Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero de 1993, con adscripción permanente en Móstoles.

Posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en la Fiscalía madrileña, primero en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, tras el desdoblamiento de las Fiscalías Superior y Provincial, en la Fiscalía Provincial de Madrid.

Entre enero de 2009 y marzo de 2012 estuvo destinado en el servicio único de notificación de sentencias a los Juzgados de lo Penal y de control y unificación de recursos contra las mismas. Desde el 23 de enero de 2012 ejerció como fiscal decano de la Sección Tercera de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El 14 de junio de 2024 fue nombrado teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, cargo que ha desempeñado hasta su actual nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía Provincial.