Un nuevo Plan de Protección del Paisaje de la Comunidad delimitará los espacios donde instalar plantas fotovoltaicas

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado este jueves durante el Debate del Estado de la Región un nuevo Plan de Protección del Paisaje que delimitará los espacios para la instalación de plantas fotovoltaicas y que reservará un cuatro por ciento del territorio regional para protegerla agricultura y el entorno natural de los municipios.

Esta publicación incluirá los cerca de 320 kilómetros cuadrados de zonas adecuadas para instalar esta infraestructura de energía renovable siempre de forma compatible con el entorno medioambiental, social y económico; a la par que mostrará los excluidos por su impacto en el paisaje, recursos agrícolas o espacios de valor cultural.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional apuesta por una transición ordenada hacia las energías limpias frente al Gobierno central y sus "macroinstalaciones", a la par que acelera los proyectos viables, ofreciendo mayor seguridad jurídica y simplificando también los trámites a los promotores.

El nuevo Plan de Protección del Paisaje también dará certeza a los municipios y permitirá la coexistencia del sector primario, la actividad económica y la subsistencia de los parajes naturales, dotándoles de continuidad al desincentivar su implantación en espacios especialmente valiosos.

Por otro lado, el cuidado del paisaje tendrá en cuenta los terrenos agrícolas, como los dedicados al olivar y el viñedo, para mantener los cultivos leñosos y proteger árboles centenarios. El Gobierno de Ayuso dará una nueva ayuda al viñedo en vaso de cepas de mayor edad con una prima de 200 euros por hectárea, que contará con una inversión anual de 500.000 euros, que llegará a 2,5 millones en los próximos cuatro años.

Salvaguardar estos cultivos, que gozan de una mayor calidad, supondrá un impulso a los productos con Denominación de Origen Vinos de Madrid, además de ayudar a conservar el paisaje de mosaico agrícola, ganadero y forestal, así como a revertir la pérdida de la biodiversidad.