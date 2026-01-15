Nuevos fósiles del Mioceno sitúan al ancestro más antiguo del panda rojo en Madrid - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nuevos fósiles craneales, dentarios y huesos del esqueleto apendicular, procedentes de ocho yacimientos del Mioceno medio del área de Madrid, sitúan en la capital al ancestro más antiguo del panda rojo.

Así, lo ha recogido una investigación de la Universitat de València, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Zaragoza y del Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El trabajo ha mostrado el origen y la evolución temprana de los ancestros del actual panda rojo, denominado Ailurus fulgens, a partir de estos nuevos restos fósiles, ha explicado la institución en un comunicado.

El estudio ha demostrado que hace entre 16 y 12 millones de años, en el Mioceno medio, el ancestro más antiguo de panda rojo, el Magerictis imperialensis, conservaba rasgos primitivos dentro del linaje del panda rojo. Sin embargo, ya contaba con características que anticipaban la morfología de las especies actuales, como el molar trilobulado y unos tarsales, es decir, unos huesos del tobillo, muy similares a los de la especie actual. Hasta ahora, esta especie encontrada en Madrid solo era conocida por un único molar, clasificado como Magerictis imperialensis.

"Estos nuevos fósiles de Magerictis imperialensis nos indican que fue un animal mucho más común de lo que pensábamos en el área de lo que hoy es la ciudad de Madrid hace entre 15,5 y 13,5 millones de años", ha señalado el investigador de la Universidad Complutense de Madrid, Alberto Valenciano.

Los restos fósiles, estudiados por un equipo de paleontólogos de las cuatro instituciones, han permitido reconstruir la anatomía dental y postcraneal de esta especie. Esto ha permitido aportar una visión renovada sobre la evolución de la familia de los pandas rojos en el contexto de los cambios climáticos que se experimentaron en el Mioceno medio. Además, con esta investigación se ha resuelto un enigma taxonómico vigente desde hace casi treinta años.

MAGERICTIS Y ROTRICTIS

Asimismo, los resultados, obtenidos mediante un análisis filogenético exhaustivo, han demostrado que Magerictis y el nuevo género descrito, Rothictis, ocupan la posición más basal dentro de la familia Ailuridae. No obstante, están separados tanto de los ailurinos, que contiene a Ailurus, como de los simocyoninos, grupo que incluye a Simocyon.

Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València en el departamento de Botánica y Geología, Juan Abella, ha explicado que el estudio muestra cómo los fósiles de áreas urbanas pueden "transformar la comprensión de la biodiversidad pasada".

De esta forma, el trabajo, que ha sido posible por los convenios de colaboración entre el CSIC y la Comunidad de Madrid, ha propuesto una reorganización profunda de los musteloideos fósiles del Oligoceno y Mioceno y han aclarado relaciones evolutivas. Esta investigación ha sido financiada por proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.