El número de personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia de la Comunidad crece un 33%

La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, entrega la mención especial a Leo, el niño con piel de mariposa, en la Fundación Caser. - EUROPA PRESS

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de personas beneficiarias del sistema de atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid ha crecido un 33% desde el inicio de la legislatura con un total de 225.000 personas beneficiarias.

Así lo ha destacado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, durante su intervención en la clausura de la XVII edición de los Premios Dependencia y Sociedad, y tras entregar la mención especial del jurado a Leo Gutiérrez, conocido como 'SuperLeo', el niño que se ha hecho visible por concienciar a la sociedad sobre la enfermedad que padece, la piel de mariposa.

En este sentido, Dávila ha destacado que desde el Gobierno regional trabajan en los madrileños de hoy en día y en los del año 2040. "Los perfiles con los que trabajamos son cada vez más especiales, son diferentes y necesitamos recursos capaces de adaptarse a esas distintas realidades", ha subrayado.

Además, ha recordado que cada vez hay una mayor esperanza de vida, situaciones de envejecimiento prematuro, necesidades de atención psicogeriátrica o "un mayor diagnóstico de los casos" como por ejemplo, del trastorno del espectro autista o de las enfermedades raras.

La consejera ha mencionado durante su intervención a algunos de los premiados como la asociación Asaenes Salud Mental Sevilla, que busca romper la soledad de quienes se encuentran en situaciones especialmente difíciles o con proyectos como Pérgola del Ayuntamiento de Valladolid, que utilizan la tecnología para generar efectos positivos en el bienestar emocional.

Al hilo, ha recordado que desde el Gobierno regional están incorporando la IA en la región a través de la teleasistencia avanzada o los modelos predictivos que permiten "detectar situaciones de riesgo y actuar de forma temprana".

"Todos son proyectos distintos, aunque unidos bajo una misma convicción, que la transformación social, la investigación, la innovación y el emprendimiento tienen más sentido cuando se ponen al servicio de quienes más lo necesitan", ha zanjado.

La Edición 2026 de los Premios Dependencia y Sociedad cerró su convocatoria con la presentación 300 candidaturas recibidas, de las cuales se evaluaron 290 en sus distintas categorías, transformación social, I+D+i y Emprendimiento.