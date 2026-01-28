Nutricionistas advierten de "errores evitables" para adelgazar y aconsejan acudir a profesionales

Vithas Madrid La Milagrosa - VITHAS

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nutricionistas del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa advierten de "errores evitables" para cumplir con el propósito de adelgazamiento y ha recomendado acudir a la ayuda de profesionales para no fracasar en el intento, dada la importancia de factores como el metabolismo en la consecución de este objetivo.

En un comunicado, han remarcado el hecho de que la mayoría de las personas que se propone adelgazar fracasa durante las primeras semanas por cometer una serie de errores evitables y, en este sentido, han subrayado la importancia de iniciar este proceso con un especialista en dietética-nutrición que tenga en cuenta el estado de salud, el estilo de vida y las necesidades reales de cada persona.

"Hay una serie de errores evitables que comprometen la adherencia al proceso y que impiden obtener resultados a medio y largo plazo, provocando el fracaso en este recurrente propósito de año nuevo", han apuntado desde el centro hospitalario.

En este sentido, Tamara Hernández, dietista-nutricionista del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, ha resaltado que el error más frecuente entre estas personas es no recurrir a un profesional especializado que diseñe un programa de alimentación adaptado a las condiciones clínicas y a los objetivos personales del paciente.

"El objetivo es abordar el control del peso desde un enfoque clínico y sostenible, promoviendo cambios de hábitos realistas y duraderos", ha explicado la especialista. "A la hora de iniciar cambios alimentarios es muy importante recibir una valoración previa del estado de salud, el estilo de vida y de las necesidades reales de cada persona", ha añadido.

Desde la consulta del centro madrileño han señalado la conveniencia de elaborar planes estructurados que tengan en cuenta factores "tan determinantes" como el metabolismo, el nivel de actividad física, el descanso, el estrés y, por supuesto, la existencia de patologías previas que puedan influir en el control del peso.

Al hilo, desde el centro han subrayado que iniciar una dieta ignorando todos estos elementos "puede desembocar en resultados no deseados, falta de eficacia y frustración". Al no contar con ese plan estructurado y con un seguimiento periódico con el servicio de Nutrición, han advertido, también se comete el error de recurrir a dietas "muy restrictivas sin base científica que buscan obtener resultados rápidos y que resultan muy difíciles de mantener en el tiempo.

"Además de provocar el conocido efecto rebote y conllevar el abandono precoz del propósito, pueden llegar a generar desequilibrios nutricionales", ha apuntado la especialista.

Por último, desde el servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa también destacan el error de subestimar la importancia del seguimiento durante el nuevo programa de alimentación. En este sentido, han hecho hincapié en el acompañamiento profesional durante el proceso como "fundamental" para mantener la motivación, ajustar el plan en caso de ser necesario, resolver dudas y reforzar la adherencia.

"El proceso de adelgazamiento no depende únicamente de comer menos, sino de comprender cómo responde el cuerpo a la alimentación para aprender a comer mejor y establecer unos hábitos saludables y sostenibles", zanjan desde el centro.