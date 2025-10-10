El obispo de Alcalá de Henares ordenará este sábado un nuevo sacerdote y tres nuevos diáconos

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares, monseñor Antonio Prieto Lucena, presidirá este sábado la ordenación de un nuevo sacerdote y tres nuevos diácanos, que pasarán a desarrollar su tarea pastoral en parroquias de distintos municipios del Este de la Comunidad de Madrid.

La Catedral-Magistral de Alcalá de Henares acogerá estas ordenaciones presbiteral y diaconal a partir de las 11.00 horas, ha informado la Diócesis en un comunicado.

En se concreto, se ordenará sacerdote a Germán Daniel Benavides Flores, un joven cuya vocación surge en el seno de una comunidad del Camino Neocatecumenal. "Es el día más esperado, el poder consagrar. Vamos a celebrar la primera Misa en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, en Torrejón de Ardoz. No solamente es el poder celebrar directamente la Misa, sino también poder dar lo que yo he recibido", ha dicho.

Se unirá a los nuevos presbíteros ordenados por monseñor Prieto durante este año 2025. Mikel y Francisco fueron ordenados sacerdotes en mayo, y Luis y Benjamín en junio. La diócesis suma así cinco nuevos sacerdotes al servicio de los fieles.

Además de la ordenación presbiteral, el obispo complutense ordenará tres nuevos diáconos. Se trata de los seminaristas Diego Nicolás Dias y Esteban Villalobos Mattey, del seminario mayor diocesano internacional y misionero Redemptoris Mater y los Santos Justo y Pastor.

El tercero es Víctor Hervías Bel, seminarista del seminario mayor diocesano de la Inmaculada y los Santos Justo y Pastor. A partir de su ordenación, comenzará su pastoral como diácono en la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares a partir de su ordenación.

Ambos seminarios se encuentran situados en la calle Santa María La Rica, detrás de la Catedral de Alcalá de Henares.