Las obras de Atocha modificarán desde este sábado el servicio de cinco líneas de Cercanías Madrid

Archivo - Decenas de personas con maletas, en la estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 de Cercanías Madrid registrarán alteraciones en su servicio desde este sábado con motivo de la última fase de las obras que Adif desarrolla este verano en la estación de Atocha Cercanías.

La tercera fase de los trabajos se prolongará hasta el 28 de agosto, con el objetivo de culminar la implantación de un nuevo esquema de vías que permitirá aumentar en un 33% la capacidad del túnel de Sol, mejorar la fiabilidad del servicio y agilizar la gestión del tráfico ferroviario ante posibles incidencias.

Así, en la línea C-2, los trenes del recorrido Guadalajara-Alcalá de Henares-Chamartín-Atocha circularán por la vía de contorno, es decir, el trayecto que cubren habitualmente los trenes Civis, que se desvían por San Fernando para llegar a la capital por Fuente de la Mora y Chamartín. Las frecuencias de paso serán de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle.

La C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Príncipe Pío) prestará servicio entre Alcalá de Henares, Entrevías y Atocha con frecuencias de 12 minutos en hora punta y de 16 minutos durante el resto del día. El tramo entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios contará con una frecuencia de 30 minutos.

En la línea C-8a (El Escorial-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara), el servicio entre El Escorial y Atocha tendrá una frecuencia de 30 minutos en hora punta y de 60 minutos en hora valle. Los trenes de la C-8b (Cercedilla-Chamartín-Atocha-Alcalá de Henares-Guadalajara) circularán entre Cercedilla y Atocha con los mismos intervalos.

Por su parte, la línea C-10 (Villalba-Príncipe Pío-Atocha Chamartín) prestará servicio entre Villalba y Delicias con una frecuencia de 30 minutos. Además, permanecerá cerrado el acceso a los andenes de esta línea en la estación de Méndez Álvaro.

CONTINÚA EL CORTE DE LA C-5

A estas modificaciones se suma el corte total que afecta desde el pasado 23 de julio a la línea C-5 (Humanes-Móstoles El Soto) entre Villaverde Alto y Embajadores, que continuará hasta el 16 de agosto.

Durante este periodo, los trenes entre Humanes o Fuenlabrada y Villaverde Alto circularán cada diez minutos, la misma frecuencia prevista para el tramo entre Móstoles El Soto y Embajadores.

También se mantendrán los trenes lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro, con paradas en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre y una frecuencia aproximada de 35 minutos.

Los viajeros que dispongan de títulos válidos de Cercanías podrán acceder a los autobuses regulares de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

Renfe informará de las alteraciones mediante el personal de atención al cliente de las estaciones, la megafonía de trenes y estaciones, la cartelería física y digital, las redes sociales y su canal de WhatsApp.

CORTES EN EL TÚNEL DE SOL DURANTE DOS FINES DE SEMANA

Las actuaciones también obligarán a cortar el túnel de Sol entre Atocha y Nuevos Ministerios durante los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre.

Estos cortes afectarán a las líneas C-3 y C-4, que tendrán cabeceras provisionales en Atocha y Nuevos Ministerios. Atocha funcionará como cabecera para los trenes de ambas líneas, mientras que Nuevos Ministerios será cabecera para los servicios de la C-4.

Los trabajos se han concentrado en el periodo estival, cuando se registra un menor número de viajeros, con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios. Serán, además, las últimas obras relacionadas con esta actuación que interferirán en el servicio del túnel de Sol.

AUMENTO DE CAPACIDAD A PARTIR DE OCTUBRE

El proyecto cuenta con una inversión global cercana a los 56 millones de euros y transformará la actual configuración de vías de Atocha Cercanías, que pasará de un esquema 4+3+3 a otro 4+4+2.

La nueva disposición asignará las vías 1 a 4 al túnel de Recoletos, las vías 5 a 8 al túnel de Sol y las vías 9 y 10 al túnel de Embajadores.

A partir de octubre, esta configuración permitirá aumentar hasta un 33% la capacidad del túnel de Sol y beneficiará directamente a las líneas C-3 y C-4.

También proporcionará un mayor margen de explotación entre las 6 y las 9 horas, lo que contribuirá a mejorar la fluidez del servicio durante la hora punta de la mañana y facilitará la gestión del tráfico ante posibles incidencias.

La actuación cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.