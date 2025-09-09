Las obras del bulevar en medio de los carriles de Puerta de Alcalá no tendrán "demasiada afección" en la circulación

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras del bulevar en medio de los carriles de la Puerta de Alcalá no tendrán "demasiada afección" en la circulación de la zona, ha corroborado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

El primer edil ha defendido que las obras que se acometen en la ciudad se llevan a cabo conocedores de que "benefician a la ciudad", es decir, "no son elegidas al azar ni por capricho", como por ejemplo las de la A-5, en las que "se ganarán 80.000 metros cuadrados de zonas verdes donde tienen ahora mismo hay ocho carriles de autovía". También se ha referido a los trabajos en Ventas y Castellana.

Almeida ha asegurado que el Ayuntamiento cuenta con "la comprensión de los madrileños", unido a "planes de movilidad alternativos que permiten minimizar las afecciones".

Con respecto al Paisaje de la Luz, con las obras del bulevar de la Puerta de Alcalá con telón de fondo, el alcalde ha confirmado que "los estudios de movilidad garantizan que no va a ser demasiada la afección porque es una obra bastante limitada en el espacio".

"Va a quedar un bulevar en medio que va a permitir que haya un eje que en este momento no hay y que dificulta considerablemente la visión de Puerta de Alcalá desde Cibeles. Le va a dar continuidad a todo ese eje, que ya hemos ido mejorando desde el punto de vista de la peatonalización que hay ya de Carrera de San Jerónimo, de la calle Alcalá, desde Sevilla", ha avanzado.

Será una "continuidad natural para que todos los madrileños puedan disfrutar del monumento quizás más emblemático de la ciudad de Madrid", motivo por el que ahora se plantea este bulevar en medio de los carriles de circulación "que permita ser más ancho, con mejor arbolado, para mejorar tanto la estética pero, sobre todo, la visión de este monumento de la Puerta de Alcalá".