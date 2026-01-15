Las obras en el Cercanías de Parla para renovar sus vías comienzan este sábado y bajará la frecuencia de la C-4

Archivo - Cercanias - CEDIDA - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora en la estación de Cercanías de Parla para la renovación de sus vías comienzan este sábado, por lo que la frecuencia de trenes de la línea C-4 entre esta estación y la de Getafe Sector 3 se verá disminuida, ha informado Renfe en un comunicado.

Durante las seis semanas que durarán estas obras de mejora, la frecuencia de trenes en hora punta con origen en la estación de Parla será, en las semanas más restrictivas --la primera y la cuarta de las obras--, de un tren cada 15 minutos mientras que el resto de las semanas será de 10 minutos.

En caso de que fuera necesario, un servicio de autobuses estará preparado para realizar el trayecto entre Parla y Getafe Sector 3 durante las dos semanas en las que el servicio ferroviario se verá más restringido, con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios y tener una respuesta rápida ante cualquier contingencia.

Así lo ha transmitido la directora de Cercanías Madrid y representante institucional de Renfe en la Comunidad de Madrid, Sonia Ferrero, en sendas reuniones que ha mantenido con los ayuntamientos de Parla y Getafe para explicar estos trabajos y la respuesta de Renfe ante los mismos.

Renfe está informando a todas las personas usuarias de Cercanías Madrid de estos trabajos de mejora a través de sus canales habituales: página web, redes sociales ("X"), el canal de WhatsApp de Cercanías Madrid, así como megafonía en trenes y estaciones. Asimismo, Renfe reforzará el personal de información en las estaciones de Parla y Getafe Sector 3 desde el comienzo de las obras.