Las obras para el nuevo aparcamiento modular en la estación de Atocha que sumará 1.283 plazas encaran su recta final

Obras del nuevo aparcamiento modular de la estación de Puerta de Atocha - ADIF

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad encara el final de las obras del nuevo aparcamiento modular, desmontable y reutilizable de la estación de Madrid Puerta de Atocha que una vez terminado pondrá a disposición de los usuarios 1.283 plazas, 42 para personas de movilidad reducida.

Con una inversión de más de 26 millones de euros, el nuevo aparcamiento consta con dos estructuras independientes, el módulo P3A, operativo parcialmente desde el pasado año y destinado actualmente a abonados y servicios de alquiler de coches, y el módulo P3B.

En detalle, el aparcamiento P3A consta de 4 niveles y dispone de 493 plazas, 42 para personas con movilidad reducida con recorridos accesibles, mientras que el P3B, de mayor superficie repartida en tres plantas y con una amplia superficie exterior, ofrecerá 790 plazas.

Según ha explicado Adif, estos módulos permitirán compensar la pérdida de plazas de aparcamiento en distintos puntos de la estación durante las obras de transformación y ampliación actualmente en marcha.

Además, el gestor de infraestructuras ferroviarias ha resaltado que también se optimiza la superficie de ocupación, el número y la distribución de plazas de aparcamiento, la ubicación de los accesos rodados y peatonales, minimizando la afección al funcionamiento del aparcamiento actual.

Así, como beneficios de la actuación ha resaltado el incremento de las plazas de estacionamiento vinculadas a la operativa del complejo ferroviario de Atocha, la incorporación de diferentes actuaciones sostenibles (cubierta fotovoltaica, recarga eléctrica de vehículos, vegetación, etc.) y una nueva imagen arquitectónica.

Adif ha recordado además que la puesta en funcionamiento al completo de estos aparcamientos coincidirá con diversas medidas de racionalización de la explotación del resto de zonas de aparcamiento regulado de la estación, que permitan una mejora de la movilidad en su entorno.

OBRAS

Las cubiertas de los dos edificios que albergarán los módulos están constituidas por un parque fotovoltaico, que proporciona alimentación eléctrica para los 60 puntos de recarga del aparcamiento y para el autoconsumo, según ha resaltado el gestor de infraestructuras ferroviarias en un comunicado.

Además, ambos módulos cuentan con control de accesos, instalación de seguridad y sistema de guiado de plazas y de información al viajero. También disponen de nuevas instalaciones de saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones y protección contra incendios.

La solución constructiva se basa en elementos prefabricados metálicos configurados íntegramente en taller, montados en obra sin necesidad de soldaduras, fácilmente desmontables y con la posibilidad de reutilizar la totalidad de los elementos que componen el sistema.

El nuevo recinto de aparcamiento dispone cuatro accesos principales de entrada y salida, dos con conexión desde la gran rampa de acceso rodado y dos conectados a la calle Antonio Nebrija.

En su conjunto, el aparcamiento cuenta con diez núcleos de comunicación, todos ellos con escalera fijas y tres de ellos con un módulo de dos ascensores cada uno.

Esta actuación cuenta con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.