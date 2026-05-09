Las obras del nuevo parque urbano en el antiguo complejo dotaciones El Pilar de San Fernando de Henares avanzan al 65%

Archivo - Parque proyectado en el complejo dotacional El Pilar de San Fernando de Henares - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras para construir un nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en el área que antiguamente ocupaba el complejo dotacional de El Pilar de San Fernando de Henares, que tuvo que ser demolido debido a la afectación de las obras de ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid, avanzan al 65%.

Así lo ha indicado Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo, en la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras celebrada este viernes en la Asamblea a preguntas de la diputada socialista Isabel Cadórniga Valera sobre la situación de los vecinos afectos por la ampliación de la línea 7B de Metro.

En su intervención, ha repasado el estado de los trabajos que se están acometiendo actualmente y ha recalcado que "no hay ningún riesgo adicional ni se prevé ningún impacto en otros edificios" más allá de los ya afectados.

"Todos nuestros datos registrados de auscultación y de instrumentalización, a través de más de 500 dispositivos, no solamente en superficie sino también en túnel, dan una estabilidad total del terreno. Por lo tanto, no tenemos ningún impacto en nuevos edificios", ha remarcado.

Igualmente, ha indicado en que la línea 7B funciona con "plena garantía" desde su reapertura total el pasado 22 de noviembre. Desde entonces, algo más de cinco meses, han sido más de 3,3 millones de pasajeros los que han usado esta línea para sus desplazamientos.

ESTADO DE LAS CALLES Y EL PARQUE URBANO

Actualmente, ha señalado, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras se están llevando a cabo actuaciones relacionadas con las calles donde viven los vecinos en la zona más próxima a las afecciones de la Línea 7B. "Estamos hablando de una urbanización de aproximadamente cinco viales con 11.000 metros cuadrados", ha precisado.

En lo que respecta a las calles, reposición de los servicios y reparación de vía pública, ha indicado que ya está terminado el callejón de La Presa, la calle Francisco Sabatini y un tramo de Rafael Alberti. "El resto de las calles se están acometiendo por fases y en este mes de mayo se retornará a los vecinos un tramo importante de la calle Nazario Calonge", ha indicado.

En cuanto al parque urbano que ocupará el terreno del antiguo complejo dotaciones de El Pilar, una de las zonas más afectadas por la ampliación de la línea 7B, ha explicado que las obras avanzan al 64%. Una vez terminadas las obras, este área acogerá un parque urbano de 12.000 metros cuadrados que permitirá disfrutar de múltiples actividades al aire libre, con zonas proyectadas con y sin sombras y con áreas deportivas, infantiles y recreativas, adaptadas a diferentes edades.

Según ha explicado Núñez durante su intervención, esta zona contará con 2.800 metros cuadrados de paseo, de los cuales 800 discurren bajo pérgolas.

Asimismo, ha recordado que estas actuaciones se llevan a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de la localidad, con cuyo alcalde, Javier Corpa, se reunió el propio consejero del ramo, Jorge Rodrigo, el pasado día 30 de abril.

"Las comisiones técnicas que sí se siguen realizando no solamente abarcan a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, sino también a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación al plan especial que se está lanzando para poder reorganizar las zona afectada en San Fernando de Henares", ha remarcado.

EXPEDIENTES Y AYUDAS A LOS VECINOS

Con respecto a los expedientes y a las ayudas a los vecinos, el director general ha subrayado que la Comunidad de Madrid "sí ha asumido su responsabilidad" y por ello ha iniciado de oficio tres órdenes para paliar estos daños.

Primero, ha relatado, una orden de febrero de 2022 en la que se abrieron y se tramitaron 78 expedientes, todos ya resueltos en su totalidad; otra en febrero de 2024, en el que se iniciaron de oficio 23 expedientes, de los que se encuentran finalizados 18 y cinco están en tramitación; y la última, en abril de 2025, con 256 expedientes abierto relativos a daños funcionales, de los que ya se han hecho propuestas a 102 expedientes y se siguen tramitando ahora mismo otros 56.

Asimismo, ha recordado que hay una oficina de atención a los afectados que funciona desde octubre de 2022 y que hasta el momento ha registrado más de 2.039 consultas. "Se han emitido 500 informes técnicos y se han hecho 300 visitas a las viviendas de los vecinos, es decir, se les está dando un servicio de atención lo más cercano posible y el más personalizado posible", ha remarcado.

Por su parte, la diputada socialista ha recalcado que el PP "es el responsable de una decisión electoralista que hundió a un municipio y se llevó por delante la vida" de los vecinos afectados. "En vez de centrarse la presidenta Ayuso en el drama social que están viviendo estas familias, Ayuso se va a México a generar un conflicto diplomático con una veintena de séquito de aludadores que pagamos todos los madrileños", ha lamentado finalmente.