Las obras del parking de Colón arrancan este lunes con 570 plazas en un modelo de rotación y para residentes - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras del parking municipal bajo la plaza de Colón, en el distrito de Salamanca, arrancan este lunes con 570 plazas en un modelo que por primera vez será mixto, con plazas de rotación y para residentes, 150 plazas a las que los vecinos del entorno podrán acceder con abonos mensuales de 70 euros, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Son trabajos contemplados en el contrato de concesión de servicios para la adecuación y explotación de estas instalaciones subterráneas, que incluyen tanto la ejecución de las obras de reparación de las estructuras y las instalaciones del aparcamiento, como la gestión y explotación durante un plazo de 25 años. Se busca "la remodelación y modernización" del parking de Colón.

Hasta ahora el de Colón era un aparcamiento cien por cien rotacional cuando, tras la remodelación, 150 serán reservadas a residentes y comercios de la zona. Un total de 156 plazas estarán equipadas con recarga eléctrica: 113 en la zona dedicada al aparcamiento de rotación y 43 de las reservadas para los residentes.

El espacio dispondrá de un nuevo diseño para dotarle de un total de 570 plazas de aparcamiento para vehículos y ocho para motocicletas distribuidas en tres plantas, 18 de las cuales estarán reservadas para personas con movilidad reducida.

Se ejecutarán todas las actuaciones necesarias de arquitectura, estructura e instalaciones para adecuar el aparcamiento a la normativa, a las nuevas necesidades de uso y mejorando la accesibilidad. El plazo máximo de duración de las obras es de 16 meses y la inversión alcanza los 6,7 millones.

DE LA BASE DE GRÚAS DE EMT A HUB LOGÍSTICO

Esta remodelación del aparcamiento público de Colón constituye una primera etapa que tendrá continuidad con la transformación de la actual base de grúas que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) tiene también bajo el suelo de esta plaza en un hub de más de 5.000 metros cuadrados dedicado a la logística urbana y a la movilidad sostenible.

Ese proyecto forma parte del paquete que se comenzarán a desplegar en los próximos meses como parte de la actualización de la Estrategia para la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) Madrid 360, aprobada en 2022.

El proyecto para la creación del futuro Hub de Colón, cuya licitación se realizará a lo largo de este año, permitirá transformar la actual base de grúas. Tras los trabajos de rehabilitación y reforma se prevé dedicar 4.000 metros cuadrados al futuro hub logístico, que contará con puntos de recarga, plazas de carga y descarga, actividades cross-docking (procesos de envío de productos sin almacenamiento), reparto de última milla y lockers.

El hub de movilidad sostenible sumará otros 1.300 metros cuadrados y estará equipado con carga eléctrica de alta potencia, carsharing, bicimad, bicipark e intercambio de baterías (battery swap). Se busca con ello "reducir el número de vehículos necesarios para la actividad logística en el centro de Madrid y optimizar las rutas".

También persigue un trasvase de la actividad logística a horas valle, preferentemente por la noche, circunstancia que redundará en la mejora de la movilidad y de la calidad del aire durante las horas punta. El futuro Hub logístico de Colón busca asimismo potenciar la entrega de paquetería fuera de los domicilios, la electrificación de flotas y la promoción de modos de reparto sostenible (bicicletas, vehículos eléctricos).