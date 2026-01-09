Obras de Parque Ventas llevan un adelanto de mes y medio y será en abril cuando comenzarán los trabajos de urbanización

Obreros trabajando en las obras de Parque Ventas - A. Pérez Meca - Europa Press

Las obras de cubrimiento de la M-30 a su paso por el puente de Ventas llevan un adelanto de mes y medio respecto al cronograma previsto y será en abril cuando comenzarán los trabajos de urbanización, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y por las concejalas de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, y de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez.

En abril se estará en condiciones de empezar a simultanear la edificación con la urbanización de la primera fase, es decir, el ajardinamiento de 16.000 metros cuadrados donde van más de 900 árboles.

Parque Ventas es el proyecto de transformación urbana que conectará peatonal y paisajísticamente los dos distritos en un espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30. Será en la primavera de 2027 cuando "los vecinos de Salamanca y Ciudad Lineal puedan estar definitivamente conectados" en el marco de lo que ha definido como "la mayor transformación urbana de Madrid desde hace 25 años".

El pasado mes de noviembre, con un mes y medio de antelación, se recuperó el carril de la M-30 que permanecía ocupado, finalizando así las afectaciones diurnas al tráfico. En la actualidad únicamente se producen cortes en horario nocturno. Los trabajos se centran ahora en la colocación de las vigas transversales, una vez que ya se han instalado los 152 pilotes y las 128 pilas que sostendrán el futuro parque.

UN 35% DE LAS VIGAS YA COLOCADAS

A día de hoy ya hay colocadas 34 de las 96 vigas con las que contará la estructura, lo que supone un 35% del total. De forma paralela, se están colocando las prelosas (piezas que van entre viga y viga), de las que ya se han instalado 667 de las 3.936 totales, es decir, un 17% de las proyectadas.

La previsión es que a finales de este mes se comience a hormigonar la primera capa de compresión y que a mediados de abril empiecen los trabajos de urbanización sobre la cubierta. Así, la estructura ya está ejecutada en un 60% y el desarrollo del proyecto en su totalidad es de, aproximadamente, el 35%.

ACABAR CON UNA BRECHA URBANA

Con una longitud de 197 metros, Parque Ventas unirá de manera directa el parque Sancho Dávila, en el lado de Salamanca, y la zona verde situada en el flanco de Ciudad Lineal. De esta manera, se concluye con una brecha urbana entre ambos distritos. Los trabajos suponen una inversión de 78,9 millones de euros.

El espacio creado sobre la M-30 se conectará con los márgenes a través de ocho pasarelas y contará con zonas peatonales, ajardinadas y estanciales en las que se plantarán 960 nuevos árboles y más de 48.800 arbustos.

Dispondrá de más de 2.150 metros cuadrados de praderas y se instalarán juegos infantiles, equipamientos de calistenia, una pequeña zona de actuaciones al aire libre con un graderío de poca altura, dos quioscos, fuentes, bancos y papeleras. Asimismo, se dotará al nuevo espacio de alumbrado tipo led de alta eficiencia energética.

El proyecto no solo supone la creación de un nuevo parque cubriendo la M-30, sino que también incluye mejoras en ambos márgenes que abarcan otros 40.300 metros cuadrados, es decir, la superficie total de actuación superará los 56.600.

Las mejoras en el flanco del distrito de Salamanca están ya ejecutadas en un 50%, mientras que los trabajos en el lado de Ciudad Lineal acaban de comenzar. Así, en el parque Sancho Dávila se busca el mínimo impacto, para lo que se ha supeditado el trazado y cimentación de las pasarelas peatonales a la ubicación de los árboles y caminos existentes, que conservan su ubicación. Únicamente, se plantea un acondicionamiento de los caminos para integrarlos con las desembocaduras de las pasarelas y para reparar las zonas erosionadas por la escorrentía.

El itinerario de la calle de Ramón de Aguinaga, que desemboca en la pasarela del mismo nombre, se potencia como acceso principal al nuevo espacio desde la zona suroeste, lo que se lleva a cabo dotando de más anchura a las aceras de esta calle y creando unas nuevas escaleras que conectarán directamente con la actual pasarela de Ramón de Aguinaga sobre la M-30.

Por su parte, en el extremo norte del parque de la Fuente del Berro, se remodelarán el parque infantil y el área canina existentes, a lo que se añade la reforma de la calle de Alejandro González y de la plaza de la América Española, que suponen la conexión de la calle Alcalá con el nuevo espacio sobre la M-30.

La calle de Alejandro González se reordena para facilitar el tránsito y en la plaza de la América Española, se peatonalizará la parte este del actual anillo de circulación.

En el lado de Ciudad Lineal se remodelarán completamente todos los espacios libres que existen entre los bloques de viviendas y la M-30 en el entorno de la calle de Antonio Pirala, donde se reordenará el interior del parque. El objetivo es recuperar un espacio residual en desuso, conectándolo en sus nodos principales con el nuevo espacio que cubrirá la M-30 y mejorando, a su vez, las vías de conexión transversal con el barrio de Ventas.

Este flanco contará con un nuevo paseo peatonal cuya anchura se ampliará gradualmente hacia el norte. La zona contará con espacios infantiles, deportivos y para mayores. El proyecto también incluye el sector situado más al norte del parque Antonio Pirala, que conecta con la calle de Alcalá. Se trata de un espacio estancial a medio camino entre un parque y una plaza que será reorganizado para potenciarlo como espacio de encuentro.

AFECCIONES AL TRÁFICO "MÍNIMAS"

El alcalde ha recordado que se han cumplido los compromisos de acometer las obras por la noche, cuando menos circulación hay, de modo que "las afecciones en este tramo de la M-30 en este momento son mínimas".

Martínez-Almeida ha subrayado que el número de plazas de aparcamiento que se suprimirán como consecuencia de esta obra serán de 14 en el distrito de Ciudad Lineal, "un número bastante reducido" y que en Salamanca la eliminación de estas plazas no afectará a los residentes.