Las obras del tercer carril de la M-607 causarán cortes puntuales y estrechamientos de la calzada durante esta semana

M-607 - AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera M-607 se verá esta semana afectada por cortes puntuales y estrechamientos de la calzada a su paso por Tres Cantos, como consecuencia del desarrollo de las obras del tercer carril en el tramo comprendido entre Tres Cantos Norte y la variante sur de Colmenar Viejo.

Así, desde este lunes y hasta el 13 de febrero se producirán estrechamientos puntuales en el tramo fuera de la zona principal de obra en sentido decreciente, concretamente entre los puntos kilométricos 23+800 y 23+000, con motivo de los trabajos de cambio de luminarias del alumbrado público, han informado desde el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Además, se llevarán a cabo cortes puntuales con el objetivo de iniciar la reparación de los baches existentes en la calzada, principalmente en el punto kilométrico 29, en sentido creciente, y en el punto kilométrico 28, en sentido decreciente.

De manera específica, este miércoles y jueves se prevé el estrechamiento o corte del carril derecho en el tramo 1, en sentido decreciente, entre los puntos kilométricos 23+800 y 25, con relación a trabajos de los trabajos de fresado y aglomerado sobre el pavimento, según la información facilitada al Ayuntamiento desde la Consejería de Viviendas, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Durante estas jornadas se realizarán cortes alternativos de carriles en ambas calzadas para llevar a cabo labores de borrado en negro de la señalización horizontal blanca, con el objetivo de mejorar la señalización provisional de obra.

PIDEN EXTREMAR LA PRECAUCIÓN

Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos se recuerda que esta planificación puede sufrir variaciones, especialmente en función de las condiciones meteorológicas y del desarrollo de los trabajos. Por ello, recomiendan a todos los conductores extremar la precaución al volante y atender a la señalización circunstancial.

La concejal de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, María del Mar Sánchez, ha señalado que desde el Consistorio mantienen "un contacto permanente" con la Comunidad de Madrid para trasladar a los vecinos y usuarios de la M-607 toda la información actualizada sobre el desarrollo de las obras y sus incidencias en el tráfico, con el objetivo de minimizar las molestias y garantizar la seguridad vial.

Sánchez ha añadido que son conscientes del impacto que estos trabajos tienen en la movilidad diaria, pero se trata de "una actuación necesaria para mejorar la capacidad y la fluidez de una vía fundamental para Tres Cantos y la zona norte de la región".

HUELGA DE MAQUINISTAS

Junto a las incidencias en la M-607, también el inicio de esta semana se ve afectado por la huelga de maquinistas, convocada por el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios con el objetivo de reclamar un "cambio estructural" para reforzar la seguridad de todo el sistema, tras el trágico accidente del pasado 18 de enero.

La incidencia afecta, de esta manera, a la línea C-4 de Cercanías Madrid (Parla - Atocha - Alcobendas / Colmenar Viejo), a su paso por Tres Cantos.

Desde la compañía ferroviaria pública señalan que Renfe garantiza los servicios mínimos establecidos pero, matizan, se producirán reducciones significativas de circulaciones, por lo que recomiendan planificar los desplazamientos con antelación y consultar en los canales de información actualizada.