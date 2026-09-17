Las obras para transformar el entorno del 'scalextric' de Vallecas arrancarán en octubre con 5,2 millones

Archivo - El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación de la zona inferior del puente de Vallecas, conocido como el 'scalextric', y de su entorno comenzarán en octubre con una inversión de 5,2 millones de euros y se prolongarán hasta la primavera de 2028.

Así lo ha anunciado este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que ha dado luz verde al proyecto, incluido en la iniciativa 'Vallecas Abierta' y que será ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos.

La intervención mejorará 23.900 metros cuadrados de espacio público y permitirá ganar 3.770 metros cuadrados para el peatón. Su objetivo es hacer más accesible el ámbito, favorecer la conexión entre Puente de Vallecas y Retiro y acabar con el "efecto frontera" existente entre ambos distritos.

Sanz ha enmarcado la actuación en la apuesta del Gobierno municipal por reforzar el reequilibrio territorial e incrementar las inversiones en los distritos del sur y del este de la capital.

Por el puente de Vallecas circulan diariamente alrededor de 300.000 vehículos. En la actualidad, el espacio peatonal situado bajo esta infraestructura de la M-30 se encuentra "excesivamente fragmentado", carece de continuidad en sentido norte-sur y presenta una conexión insuficiente entre ambos distritos.

A ello se suman la ubicación alejada de los pasos de peatones respecto a las intersecciones, la presencia de numerosos elementos que dificultan la visión del espacio y la falta de bancos y vegetación.

CINCO NUEVOS PASOS DE PEATONES

El proyecto contempla la creación de cinco nuevos pasos de peatones. Cuatro servirán para configurar dos conexiones entre Puente de Vallecas y Retiro, mientras que el quinto enlazará los dos márgenes de la avenida de la Albufera.

También se reordenarán las dársenas de autobuses y se ampliará el espacio estancial bajo el puente. El espacio central se acondicionará para potenciar su uso ciudadano, mientras que el extremo norte quedará reservado para un futuro equipamiento público municipal.

En el extremo sur se concentrarán el intercambiador de autobuses y un local destinado a Madrid Calle 30 y EMT Madrid. Tanto este local como el equipamiento municipal previsto en el lado norte quedan fuera de este proyecto aprobado y serán objeto de actuaciones posteriores.

La reorganización de las dársenas supondrá eliminar las marquesinas cubiertas situadas bajo el puente, que actualmente actúan como barreras para los recorridos peatonales, y sustituirlas por columnas identificativas.

La intervención incluye la creación de tres nuevas paradas bajo la infraestructura para las líneas 8, 41 y 113, el desplazamiento de cuatro paradas de las líneas 37, 58, 111 y 113 y el mantenimiento de otras cinco correspondientes a las líneas 8, 41, 58, 111 y 113.

PEATONALIZACIÓN DE MONTE OLIVETI

Las obras se extenderán al entorno más próximo del puente. En el lado de Puente de Vallecas se peatonalizará la calle del Monte Oliveti, actualmente con un tráfico intenso, para mejorar y naturalizar el acceso al Centro de Especialidades Periférico Hermanos Sangro.

Esta calle contará con una alineación de árboles sobre una banda permeable y con bancos de madera. Además, se ensancharán las aceras de la avenida de la Paz y de la calle del Monte Ulía y se instalarán parterres con arbolado para separar los espacios peatonales del tráfico.

La actuación permitirá crear un itinerario accesible frente a la parroquia de San Ramón Nonato y nuevos espacios estanciales ante los edificios residenciales y los bajos comerciales. La zona contará también con dos ascensores de acceso al Metro.

En la avenida de la Peña Prieta se renovará el pavimento, se sustituirá la escalera existente por una rampa accesible y se completarán las alineaciones de árboles. En el lado de Retiro se actuará en los límites del bulevar del parque Martin Luther King próximos a la avenida de la Ciudad de Barcelona para mejorar el acceso a esta zona verde y la conexión entre los dos distritos.

48 ÁRBOLES Y MÁS DE 10.000 ARBUSTOS

El proyecto supondrá también una mejora ambiental mediante la plantación de 48 nuevos árboles, más de 10.000 arbustos y plantas enredaderas en los pilares del puente.

La actuación incluye la renovación completa de los pavimentos, con hormigón continuo y árido granítico en el espacio central, adoquín en el resto de las zonas peatonales y asfalto fonoabsorbente en las calzadas.

Se instalarán asimismo 256 metros lineales de bancos corridos de granito con asientos de madera, bancos de hormigón prefabricado bajo el puente y nuevo mobiliario en las paradas de autobús y las calles del entorno.

El alumbrado será renovado con tecnología led de alta eficiencia energética. Bajo el puente se estudia instalar luminarias lineales en el entrevigado para conseguir una iluminación uniforme y evitar que sirvan de soporte para las aves.

UN RECUERDO AL ARROYO ABROÑIGAL

El diseño incorporará un guiño al antiguo arroyo Abroñigal, que discurría por la actual huella de la M-30 y delimitaba los términos municipales de Madrid y Vallecas.

El nuevo espacio central seguirá longitudinalmente el trazado del antiguo cauce y estará protegido del tráfico por bandas vegetales. Los pilares se pintarán con colores verdes y azules para evocar la ribera y el agua del arroyo.

La actuación forma parte de 'Vallecas Abierta', que incluye también la rehabilitación y modernización del propio puente por parte de Madrid Calle 30, la instalación de nuevas pantallas antirruido y la creación en los próximos meses de jardines verticales en sus cuatro estribos.

El Área de Obras y Equipamientos acometerá posteriormente la construcción de los equipamientos previstos en los dos extremos. En conjunto, 'Vallecas Abierta' supondrá una inversión global estimada superior a los 11,5 millones de euros.

EXPLICAR QUÉ HACER CON 300.000 VEHÍCULOS

Preguntada por las críticas de la oposición en torno al proyecto, que no contempla el derribo de la infraestructura, la vicealcaldesa ha cargado contra quienes ahora "hablan mucho de Puente de Vallecas", pero que lo tuvieron "abandonado" en su etapa en el Gobierno.

"Ahora a algunos se les llena la boca y se van a hacer vídeos allí debajo del puente, pero durante cuatro años tuvieron absolutamente abandonado no solo Puente de Vallecas, sino todos los distritos del sur", ha reprochado.

La vicealcaldesa ha advertido de que deberán explicar cómo resolverían la movilidad de los más de 300.000 vehículos que pasan diariamente por este punto. "Los que planteen otras cuestiones tienen que explicar de qué manera van a abordar la movilidad de los más de 300.000 vehículos que pasan todos los días por allí si lo que plantean es la eliminación de ese 'scalextric'", ha manifestado.

En este sentido, ha reclamado "ser honestos con los ciudadanos" y "decir la verdad en todo momento", al tiempo que ha subrayado el esfuerzo municipal para mejorar el entorno y reducir, "en la medida de lo posible", las molestias por el ruido.