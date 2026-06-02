Las obras de urbanización de la UVA de Hortaleza avanzan para poder levantar 272 viviendas sociales

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid continúa avanzando en las obras de urbanización de la parcela en la que se construirán 272 pisos públicos ubicada en la UVA de Hortaleza, unos trabajos que arrancaron el pasado mes de marzo y que está previsto que concluyan en el verano de 2027.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este martes la zona para supervisar el avance de las actuaciones actualmente en marcha, una fase previa imprescindible para la construcción de los nuevos edificios.

En concreto, la intervención, que cuenta con una inversión superior a los 6,4 millones de euros, busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos y constituye un paso decisivo para culminar la transformación de este espacio residencial.

Así, estas futuras promociones estarán destinadas prioritariamente al realojo de las familias con derecho reconocido y contribuirán, además, a incrementar el parque público de vivienda gestionado por la Agencia de Vivienda Social (AVS).

"Poquito a poco se ha ido trabajando, se ha ido realojando a todas esas personas que vivían aquí y nos quedan dos fases específicas, dos fases finales. Hoy visitamos la primera, que es la reurbanización de toda esta zona, de las nuevas aceras, de meter todas las canalizaciones y servicios para posteriormente en una segunda fase construir más de 272 nuevas viviendas", ha explicado el consejero.

En concreto, las obras permitirán reordenar el entorno urbano y dotarlo de las infraestructuras necesarias para afrontar la nueva fase de edificación. El ámbito de actuación supera los 35.000 metros cuadrados e incluye 5.925 destinados a viario, 13.593 a áreas peatonales, 1.103 a zonas verdes y 1.894 a juegos infantiles.

Los trabajos contemplan la renovación de calles y servicios urbanos, así como la implantación de nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y alumbrado público. También se acondicionarán los espacios comunes con zonas ajardinadas y mobiliario urbano, preservando en la medida de lo posible el arbolado existente y dejando el terreno preparado para la construcción de las futuras promociones.

"Estamos de enhorabuena porque hemos iniciado el principio del fin de algo importantísimo para todos los vecinos, en este caso del distrito de Hortaleza, para que vean su fin cuanto antes y que al mismo tiempo tengamos la oportunidad de guardar un recuerdo y la esencia de lo que fue la UVA de Hortaleza, manteniendo lo que es la parte central, en este caso de la iglesia, y también algunas de las casas como ejemplo de lo que fue en un pasado" y de que "los poderes públicos fueron lentos" a la hora de "solventar el problema, ha señalado el consejero.

Desde el Gobierno regional han subrayado que, con esta actuación, el Ejecutivo autonómico refuerza su apuesta por ampliar la oferta de alquiler asequible a través de la AVS. Las 272 casas forman parte de los 2.100 hogares públicos en 11 municipios que edificará este organismo.