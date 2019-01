El Observatorio contra la LGTBfobia registra casi 300 incidentes de odio este año en la región

Publicado 27/12/2018 13:31:39 CET

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha registrado este 2018, a punto de acabar, un total de 296 incidentes de odio contra estos colectivos en la región, el último ocurrido ayer en la glorieta de San Vicente de Madrid, según ha informado Arcópoli en un comunicado.

Esta agresión tuvo lugar por la tarde cuando M., un chico trans de 25 años y natural de Madrid, estaba dirigiéndose a la estación de Príncipe Pío para coger un autobús. En ese momento un individuo le pidió un cigarro llamándole "guapa".

Cuando éste le dijo que no era una mujer y le llamara en masculino, el atacante le empezó a increpar y humillar con frases "tú no eres un tío, no tienes polla, no tienes nada". Además, según el amigo que le acompañaba, el agresor agarró una botella de un banco próximo y le golpeó en la cabeza con ella rompiéndole las gafas.

La víctima intentó zafarse del agresor pero éste le propinó un puñetazo en la cara que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo. Su amigo tuvo que interponerse entre los dos para separar al agresor de M., que seguía humillando a la víctima y gritándole: "eres una tía, no eres un hombre".

En este momento el amigo llamó a Emergencias y rápidamente acudió un coche de la Policía. Los agentes separaron al agresor de la víctima para evitar nuevas agresiones físicas y el primero acabó arrestado.

La víctima y su amigo acudieron a denunciar con personal de Arcópoli en la misma tarde del día 26 en las dependencias de Policía Nacional en la comisaría de Moncloa-Aravaca. El Observatorio ha denunciado también a la Fiscalía específica de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid esta agresión.

"Tristemente el día que cumplimos 40 años de la legalización del colectivo LGTB en España volvemos a tener una agresión a una persona por el mero hecho de ser trans. Exigimos el desarrollo de la ley trans de la Comunidad de Madrid y la aprobación de sus reglamentos específicos. Seguimos teniendo un importante fallo en la educación, muchos de los colegios siguen sin querer que se hable de igualdad en las aulas y es imprescindible educar a la población en los valores de respeto y libertad para todas las personas", ha manifestado el director del Observatorio, Rubén López.

Por su parte, la Federación Plataforma Trans lamentó ayer mismo los hechos y condenó este agresión, que se suma a todas las sufridas este último año hacia las personas trans. "Actos con un gran componente de odio y transfobia", han denunciado a través de un comunicado.

Además, reclaman se apliquen las leyes vigentes en la Comunidad de Madrid y el Código Penal en lo concerniente a delitos de odio para proteger a las personas que son objeto de agresión por cuestiones de identidad sexual".

Por último, la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, denuncia que para poner fin a estos "deleznables hechos" es urgente que la proposición de Ley Trans Estatal, registrada el 23 de febrero por Unidos Podemos en el Congreso, sea llevada a trámite parlamentario.