Ocho de cada diez trabajadores madrileños ajustarán sus vacaciones este verano por la subida de precios, según Randstad

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MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi ocho de cada diez trabajadores de la Comunidad de Madrid (el 79%) modificará sus vacaciones de verano como consecuencia del aumento del coste de vida, principalmente reduciendo los días de viaje o buscando alternativas más económicas, según un análisis elaborado por Randstad.

En concreto, el 42,2% de los trabajadores madrileños recortará la duración de sus vacaciones, mientras que el 36,8% optará por destinos o alojamientos más baratos. Por el contrario, el 21% prevé mantener sus planes estivales sin cambios.

El incremento de los precios también ha repercutido en el consumo cotidiano de los madrileños. Así, el 76,7% de los trabajadores de la región afirma haber modificado sus hábitos de compra y gasto como consecuencia del encarecimiento del coste de vida.

En el conjunto de España, el 73,9% de los trabajadores ha cambiado sus hábitos habituales de consumo, mientras que el 77,3% asegura que la subida de precios afectará directamente a sus vacaciones.

Según el estudio, el 40,1% de los encuestados en España reducirá la duración de sus viajes y el 37,2% buscará destinos o alojamientos más económicos. Solo el 22,7% de los españoles mantendrá sus vacaciones sin modificaciones.