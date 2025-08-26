Ocho detenidos de la misma familia tras una riña en una terraza de Villa de Vallecas

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Madrid han detenido a ocho personas de la misma familia tras protagonizar una violento enfrentamiento entre dos grupos en una terraza de Villa de Vallecas, con un herido por arma blanca.

Los hechos ocurrieron el pasado día 23 sobre las 14.00 horas en la calle Monte Montjuic cuando dos grupos de personas de una misma famila comenzaron una riña. Según ha avanzado 'Telemadrid', la pelea estuvo motivada por una recriminación por rencillas del pasado de una supuesta infidelidad.

Durante la misma, estos dos grupos se propinaron puñetazos y golpes y se arrojaron parte del mobiliario de la terraza como sillas, ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Durante la pelea, una de las personas sufrió una herida por arma blanca en un mulso y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de la capital.

Personados en el lugar, los agentes arrestaron a ocho personas --seis varones, uno de ellos menor de edad, y dos mujeres-- en relación a estos hechos.