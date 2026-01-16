Ocho heridos, dos potencialmente graves, en un accidente múltiple en la A-42 en Torrejón de la Calzada

Accidente múltiple en la A-42 a la altura de Torrejón de la Calzada. - EMERGENCIAS 112

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han resultado heridas, dos de ellas potencialmente graves, en accidente múltiple con ocho vehículos implicados registrado la tarde de este viernes en la A-42 (autovía de Toledo), dentro del término municipal de Torrejón de la Calzada.

El accidente ha tenido lugar sobre las 15.00 horas a la altura del kilómetro 24,500 de la citada vía, en sentido salida hacia Toledo, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Por causas que están siendo investigadas, se ha registrado un choque por alcance en el que se han visto implicados ocho vehículos. Como consecuencia del impacto, un total de ocho personas han sido trasladadas a distintos centros hospitalarios por el Summa 112, dos con pronóstico potencialmente.

En concreto, se trata de una mujer de 57 años que presentaba una fractura en las extremidades superiores y policontusiones y de otra de 49 años que refería dolor abdominal y sufría policontusiones. Ambas han sido evacuadas al Hospital 12 de Octubre.

De las seis personas con heridas leves, cinco han sido llevadas al Hospital de Parla y otra mujer, al Hospital 12 de Octubre, han apuntado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Al lugar han acudido efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han excarcelado a la conductora de uno de los turismos implicados y que había quedado atrapada en el interior de su vehículo.

También han acudido agentes de la Guardia Civil, que han cortado el tráfico en ese punto para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el accidente ha obligado a cerrar el carril de izquierdo de la vía, lo que ha generado hasta tres kilómetros de retenciones.