Ocho presas del Canal desembalsan agua y la Comunidad extrema la vigilancia en cauces ante el paso de 'Marta'

Archivo - Imagen de recurso del embalse de Picadas - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ocho presas del Canal de Isabel II estánb desembalsando agua para poder garantizar el espacio de reserva para futuras lluvias o el deshielo ante el paso de la borrasca 'Marta', por la que la Comunidad está extremando la vigilancia.

Así lo ha detallado el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante una visita a Buitrago del Lozoya al ser preguntado por los periodistas por la situación meteorológica en la región. Hay aviso amarillo por nevadas y también avisos rojos por riesgo de desbordameinto del Jarama, Alberche y Henares.

"Tenemos un fin de semana donde se esperan lluvias, donde se esperan también precipitaciones en forma de nieve por encima de los mil metros. Por eso siempre pedimos extremar la precaución", ha reclamado García Martín, quien ha enfatizado en aquellos que tengan que coger el coche.

Ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene activado en nivel 0 su Plan de Inclemencias Invernales y también el de Inundaciones (Inuncam) con "todo el cuerpo de Agentes Forestales" vigilando los ríos para poder alertar de "cualquier incidencia que se pueda producir".

Ha recordado también que hay desplegadas por la región más de 80 máquinas quitanieves y que más de 170 personas están trabajando para que no ocurra nada en las vías.