La Oficina municipal de Vida Independiente impulsa la autonomía de 1.450 personas con discapacidad intelectual

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Vida Independiente del Ayuntamiento de Madrid (OVIDI), situada en el parque Aluche, impulsa la autonomía de 1.450 personas con discapacidad intelectual desde su creación, en febrero de 2022.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha visitado este recurso municipal junto al concejal de Latina, Alberto Gonzalez, donde ha destacado que en estos cuatro años se han realizado más de 3.700 atenciones proporcionando a ls usuarios asesoramiento y apoyo profesional para que puedan tomar sus propias decisiones sobre su proyecto vital.

La OVIDI fue el primer recurso de estas características en España. Solo en 2025 un total de 230 personas se han beneficiado de su servicio de orientación sobre los recursos y prestaciones especializadas, a las que pueden acceder las personas con discapacidad intelectual.

ASISTENTE PERSONAL

Además la Oficina tiene una segunda línea de actuación, un servicio de apoyo personalizado por el que, a través de un asistente personal, se acompaña a los usuarios en su proceso para alcanzar una vida independiente. Para ello se diseña un plan individualizado que recoge las necesidades y objetivos de cada usuario.

En función de sus demandas se les apoya para que ganen autonomía en la realización de actividades del hogar, de organización, de higiene o en la economía doméstica. También se les asesora en la búsqueda de vivienda, en la gestión de citas médicas y en otros trámites con la Administración.

Y se trabaja en su integración en el entorno comunitario fomentando que accedan a formación, que aprendan el manejo en el transporte público o que disfruten de los planes de ocio, cultura o deporte que ofrece la ciudad.

UNA VIVIENDA DE ENTRENAMIENTO

En la OVIDI trabaja un equipo multidisciplinar compuesto por una coordinadora, con perfil de trabajadora social, un psicólogo y seis técnicos superiores de integración social que ejercen la función de asistente personal.

Estos profesionales guían a los usuarios en la adquisición de habilidades para la vida cotidiana, hábitos de trabajo y de convivencia. Para ello se apoyan en una vivienda de entrenamiento integrada en la Oficina de Vida Independiente que simula un hogar y que está equipada con mobiliario y electrodomésticos.

Allí los usuarios aprenden a cocinar, practican tareas domésticas y obtienen pautas para mantener un entorno seguro, cómodo y saludable que puedan replicar en sus casas.

Desde la creación de este recurso en 2022 se han elaborado más de 170 planes de vida independiente. En 2025 se han beneficiado de este apoyo personalizado a través del asistente personal un total de 71 personas con discapacidad intelectual, 42 hombres y 29 mujeres.

Desde diciembre de 2025, la Oficina de Vida Independiente está gestionada por la Fundación A la Par, con más de 75 años de experiencia trabajando por la inclusión. En 2026 el Ayuntamiento invertirá 261.000 euros para seguir favoreciendo la autonomía personal y autodeterminación de las personas con discapacidad a través de la OVIDI.