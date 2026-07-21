Once concejales madrileños pasaron esta temporada por Canal 33 para dar a conocer la gestión de sus distritos

Archivo - Juan Peña, concejal de Barajas, reivindica un distrito con identidad propia y pone el foco en vivienda y transporte - CANAL 33 - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Once concejales presidentes de distrito del Ayuntamiento de Madrid han pasado durante la temporada 2025-2026 por la Tertulia Ciudadana 'Cambia Madrid', de Canal 33 TV, para explicar la situación de sus respectivos barrios, repasar las principales actuaciones municipales y dar cuenta de los proyectos previstos en ámbitos como la vivienda, la movilidad, la limpieza, las zonas verdes, la cultura, el deporte y la atención a los mayores.

Las entrevistas, recogidas por Europa Press, han contado con los responsables municipales de los distritos de Fuencarral-El Pardo, Tetuán, Carabanchel, Hortaleza, Arganzuela, Vicálvaro, Moncloa-Aravaca, Barajas, Moratalaz, Latina y Ciudad Lineal.

En octubre, el concejal presidente de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, reivindicó la escucha vecinal, la limpieza, la ejecución presupuestaria y la innovación en los servicios municipales como "la base de una ciudad habitable".

Destacó la reapertura de las piscinas Vicente del Bosque, las reformas en los colegios públicos, el proyecto de movilidad a demanda 'Smart Bus' y las próximas obras del Teatro Madrid, cerrado desde hace 20 años, además de señalar que la Junta Municipal había alcanzado un 93% de ejecución presupuestaria.

En diciembre, la concejala presidenta de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, defendió que en los dos primeros años y medio de legislatura se había cumplido ya el 85% del programa electoral del PP en el distrito y puso en valor el papel "muy relevante" de la prensa local y de barrio.

También repasó la apertura de la escuela infantil María Moliner, el centro deportivo municipal de Cuatro Caminos y la piscina de verano del Paseo de la Dirección, así como la transformación de Azca y la construcción de viviendas de alquiler asequible.

CARABANCHEL, HORTALEZA Y ARGANZUELA

En enero, el concejal presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo, puso en valor el proyecto cultural Distrito 11, al que definió como un "boom imparable" que está convirtiendo Carabanchel en un gran ecosistema artístico con la llegada de galerías de arte, locales de ensayo, estudios de artistas y compañías teatrales y de diseño.

Además, destacó que en la última edición del Madrid Design Festival el 20% de los estudios de diseño de toda la Comunidad de Madrid se encontraba en Carabanchel.

En febrero, el concejal presidente de Hortaleza, David Pérez, afirmó en el programa que prefería pasar "menos tiempo en el despacho y más tiempo en la calle" para conocer directamente lo que ocurre en los barrios y resumió su filosofía de gestión asegurando que su despacho "está en la calle".

Definió Hortaleza como "el distrito de moda", destacó su crecimiento, su carácter deportivo y saludable y los proyectos para consolidarlo como "el Distrito de la Salud", además de la promoción de más de 800 viviendas.

En marzo, la concejala presidenta de Arganzuela, Lola Navarro, reivindicó "la transformación" del distrito desde una gran zona industrial hasta convertirse en una zona residencial, cultural y de servicios.

Citó como hitos la operación Pasillo Verde Ferroviario, Madrid Río y la rehabilitación de Matadero, que definió como "el mayor contenedor cultural de Europa en la creación cultural", y sostuvo que Arganzuela había sabido combinar "la modernidad, el casticismo, la novedad, el progreso y la cultura más nuestra".

VICÁLVARO, MONCLOA-ARAVACA Y BARAJAS

También en marzo, el concejal presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos, aseguró que el distrito "está despegando" para convertirse en uno de los que tengan mejor calidad de vida de Madrid y afirmó que probablemente será el que más crezca de toda la ciudad.

Explicó en la televisión local de los madrileños que en Los Ahijones, Los Berrocales, Los Cerros, el Ensanche de San Fernando y El Cañaveral se construirán 70.000 viviendas y destacó las nuevas dotaciones educativas, culturales y deportivas previstas para atender ese crecimiento.

En abril, el concejal presidente de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, avanzó que el Ayuntamiento estudiaba un proyecto para unir El Plantío y Valdemarín con el resto de Madrid mediante un paso subterráneo peatonal y ciclista.

Asimismo, destacó el incremento de más del 13% del presupuesto del distrito, la incorporación de ocho nuevas estaciones de Bicimad, el concurso de ideas para impulsar Ciudad Universitaria y la previsión de que el Teleférico reabra aproximadamente a finales de 2027.

También en abril, el concejal presidente de Barajas, Juan Peña, reivindicó un distrito con "mucha identidad propia" y defendió la protección de sus vecinos, la política de proximidad y sus zonas verdes. Recordó la peatonalización de la Plaza Mayor de Barajas, la creación de un centro intergeneracional de 7.000 metros cuadrados y las nuevas instalaciones deportivas, y afirmó que los vecinos son sus "ojos, y oídos, todo".

MORATALAZ, LATINA Y CIUDAD LINEAL

En mayo, el concejal presidente de Moratalaz, Ignacio Pezuela, defendió en Canal 33 que el distrito es "uno de los mejores" de Madrid por sus zonas verdes, sus instalaciones deportivas, su seguridad y la "calidad humana" de sus vecinos.

Destacó la Cuña Verde de O'Donnell, la prioridad concedida a las políticas para mayores, los datos de limpieza y reciclaje y las nuevas instalaciones deportivas previstas, entre ellas el campo de rugby del parque forestal de Fuente Carrantona.

Dos semanas después, el concejal presidente de Latina, Alberto González, animó a los madrileños a participar en las fiestas de Aluche, que coincidieron con el 50 aniversario de las primeras fiestas del barrio y con el aniversario del medio siglo del distrito en su configuración actual.

Asimismo, aseguró que las obras del soterramiento de la A-5 avanzaban cumpliendo los plazos, con el objetivo de que el tráfico pudiera circular por los túneles a finales de año, y destacó que la superficie permitirá generar más de 80.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Por último, la concejala presidenta de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, destacó que el distrito estaba acogiendo "una de las grandes transformaciones urbanas" y medioambientales de Madrid con el nuevo parque sobre la M-30, un espacio de 20.000 metros cuadrados que definió como "un nuevo pulmón".

Asimismo, se refirió a la regeneración de los espacios interbloques de San Pascual, los servicios destinados a combatir la soledad no deseada y el autobús de la Agencia para el Empleo, cuyo proyecto piloto en el distrito calificó de "absoluto éxito".

El objetivo de la cadena local madrileña es lograr que durante esta legislatura todos los representantes de los distritos expongan los proyectos, novedades y problemas de sus barrios. Por ello, en la nueva temporada espera contar con la presencia de los que faltan: Andrea Levy, concejala presidenta de Retiro; Almudena Maíllo, de San Blas-Canillejas, y Ángel Niño, de Puente de Vallecas.