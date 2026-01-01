La oposición afronta un 2026 de precampaña con aterrizaje de ministros, viento de cola para Vox y pugna por el sur

Archivo - La ministra de sanidad, Mónica García y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, durante una sesión de control al Gobierno - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox afrontarán este 2026 un año de precampaña con la mirada especialmente puesta en el sur de la región y en el que aterrizará el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del partido en Madrid, Óscar López, y previsiblemente regrese la titular de Sanidad y cabeza de Más Madrid, Mónica García, al tiempo el Vox de José Antonio Fúster --portavoz nacional del partido y presidente en Madrid-- buscará impulsarse por el viento de cola de las encuestas y la coyuntura estatal e internacional.

Así 2026 será el año en el que los partidos pongan den marcha su maquinaria electoral y movilicen a sus bases al tiempo que en el caso de Vox y PSOE se vea ya la renovación de candidatos y listas que materialicen el cierre final del Vox de Rocío Monasterio y el PSOE de Juan Lobato.

Los comicios de 2023, como pasara en 2021, dejaban a Más Madrid como líderes de la oposición a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), por unos miles de votos por encima del PSOE, entraban en nueve gobiernos locales y meses más tarde sumaban el Ministerio de Sanidad para Mónica García.

MÁS MADRID BUSCA "MIRAR DE TÚ A TÚ" A PSOE Y PP

Son estos altavoces institucionales los que han permitido, según han trasladado desde Más Madrid a Europa Press, plantearse como "alternativa" al PP de Ayuso y señalan que el siguiente objetivo es "dar un salto cualitativo" para "mirar de tú a tú" al PP y al PSOE en el sur y este de la Comunidad --el tradicionalmente conocido como 'cinturón rojo' por su apoyo a los socialistas--.

"Va a ser un año de precampaña en el que vamos a ver a las principales dirigentes del partido pateando los barrios y pueblos de Madrid. Vamos a llegar hasta el último rincón de la Comunidad", advierten desde la formación que en reiteradas ocasiones ha reivindicado que le "sienta bien" la campaña electoral y que los sondeos les infraestiman.

Se mantiene aún una incógnita velada sobre si será Mónica García la que se mida a Ayuso en 2027, aunque a lo largo de este año se le ha reivindicado sistemáticamente por parte del partido en la Asamblea y ha entrado al cuerpo a cuerpo directo contra Madrid en cuestiones como la interrupción voluntaria del embarazo.

REIVINDICACIÓN DE MÓNICA GARCÍA

A pesar de haber dado el salto a la política nacional, desde el partido afirman que "nunca se ha ido" de Madrid y, además, sostienen a Europa Press que "representa todo lo que Ayuso no tiene en política: servicio público, rigor técnico y disposición al diálogo".

Reivindican, además, el polémico Estatuto Marco que ha llevado a médicos a la huelga este diciembre. Aseguran que es un "avance enorme", afirman que "acaba con las guardias de 24 horas" y que si se aprueba "será una muestra de la valentía y la cintura" de la ministra que "no se ha encogido ante las dificultades".

A sus socios de Gobierno nacional y local, el PSOE, le exigen que "deje de renquear" y que para ello primero "deben limpiar su casa y después, centrarse en qué necesita Madrid", en referencia tanto a las tramas de sus exsecretarios de Organización como también las denuncias de acoso sexual que ha utilizado Ayuso contra Mónica García acusándola de ser "cómplice de corrupción de Estado".

Más Madrid desliza que quien ha entendido "históricamente Madrid como un lugar de paso a otra parte nunca han entendido Madrid". "Cualquiera que quiera que le vaya bien electoralmente tiene que amar cada lugar de esta Comunidad y no entenderla como un medio para nada, sino como un fin", alusión indirecta a un Óscar López que tomaba el control del PSOE-M llegado del Consejo de Ministros hace un año.

GIRO "COMPLETAMENTE A LA IZQUIERDA" DEL PSOE

Era un 7 de diciembre de 2024 cuando López se proclamaba secretario general de los socialistas madrileños tras ser el único candidato a tomar las riendas del partido. El 2 de febrero constituía su nueva Ejecutiva para sellar el fin de la 'era Lobato'.

Ahora, en 2026, se prevé que esta renovación también llegue tanto a la lista de la Asamblea de Madrid como al propio territorio, especialmente después de que el PSOE perdiera bastiones del sur como Leganés y Móstoles o importantes plazas como Alcalá de Henares.

"No es solamente la zona del sur, los que consideramos nuestros bastiones, sino también el Corredor del Henares y varios distritos de Madrid Ciudad. Apostamos también por la capital porque con Madrid vamos a ganar la Comunidad", aseguran voces del partido a Europa Press.

De hecho, sostienen que desde la llegada de López se ha hecho un "giro completamente a la izquierda" con el objetivo de "visibilizar los dos modelos" encarnados en la derecha y el PSOE "contraponiendo privatizar al máximo" con "el cuidado de los servicios públicos".

En este proceso --que ya empezó con las secretarías generales de varios municipios como Leganés, que ahora ostenta el joven de menos de 30 años Miguel Recuenco-- tendrá un enorme peso la secretaria de Organización del PSOE-M y mano derecha de López, Pilar Sánchez Acera.

ROMPER EL "VOTO DUAL"

Con la mirada puesta en el sur, según han indicado a Europa Press fuentes socialistas, su objetivo es recuperar grandes ciudades perdidas en 2023 y, además, romper el voto dual que se vio en 2023 con un importante desfase entre el apoyo a sus candidatos a los ayuntamientos frente al de la Comunidad (Juan Lobato) del que se benefició entonces Mónica García.

En ciudades como Parla el candidato del PSOE lograba casi el 38% de los votos mientras Más Madrid se quedaba en un 7,45%, pero en las autonómicas los socialistas lograban el 26,62% de las papeletas y Más Madrid un 17%. En Getafe Sara Hernández se hacía con un 36,28% de los votos frente al 10,81% de Más Madrid Compromiso con Getafe, pero Lobato lograba un 24,33% y Mónica García un 21,12%.

Aún más claro es el municipio de Fuenlabrada donde Javier Ayala arrasaba con una mayoría absoluta del 54,35% mientras Más Madrid cosechaba un 5,42%, pero Lobato conseguía un 28,77% y Mónica García un 18,3%.

UN VOX ALINEADO CON BAMBÚ EN BUSCA DEL VOTO OBRERO

Comenzarán, previsiblemente, su precampaña dos ministros en un contexto convulso en el entorno del Gobierno de España y también en un ciclo electoral en el que Aragón (8 de febrero) seguirá a Extremadura y después será el momento de Castilla y León y Andalucía.

En todos ellos, Vox da por hecho que mejorará resultados, como pasara el pasado 21 de diciembre en unos comicios extremeños en el que duplicaron representantes y volvieron a situarse como imprescindibles para el PP de María Guardiola.

Ahora en Madrid ya no lidera el partido Rocío Monasterio, ahora es el portavoz nacional del partido quien ha alineado a la formación con Bambú impulsando además a la nueva portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, quien ha centrado sus críticas a Ayuso en la migración, el islamismo y el "adoctrinamiento".

Los choques se han ido recrudeciendo y Vox ha sumado, además, a sus críticas la vivienda, la sanidad y la educación. Ayuso ha pasado a compararlos con la izquierda, diciendo que no tienen convicciones y que "están a dos plenos de aparecer con un pañuelo palestino".

Y es que Vox se ha lanzado también a por el voto obrero y quiere volver verde el cinturón rojo en Madrid con una campaña llamada 'Madrid Sur en Pie' en la que recorren municipios como Leganés, Fuenlabrada y Parla y distritos como Usera o Carabanchel en busca de ensanchar su base.

También en su gestión municipal, señalan desde el partido a Europa Press, se ha "aumentado la unidad, cohesión y confianza" apretando además al PP en municipios como Arganda del Rey donde consiguieron "el mejor pacto que marcará el futuro en las relaciones con cualquier partido".