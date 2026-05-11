La oposición carga contra las "provocaciones" y el "victimismo" de Ayuso en México: "Es un esperpento internacional"

The President of the Community of Madrid, Isabel Diaz Ayuso, speaks during the meeting "Celebration of Evangelization and Miscegenation in Mexico: Malinche and Cortes," as part of her Working visit to Mexico at Fronton Mexico. on May 4, 2026, in Mexico - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han cargado este lunes contra las "provocaciones e insultos" de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en México, mientras que Vox ha tildado de "esperpento internacional" el viaje institucional.

Lo han manifestado en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde han avanzado que en la sesión plenaria de este jueves preguntarán a la jefa del Ejecutivo autonómico por el coste de este viaje, que tuvo que finalizar antes de tiempo, según el Gobierno regional, por el "boicot" de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Ayuso buscaba dos cosas en este viaje. Dinamitar la relación bilateral entre México y España y pegarse unas vacaciones pagadas con dinero público. En lo primero ha fracasado estrepitosamente y solo se ha dejado en evidencia a sí misma y a la derecha mexicana", ha aseverado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Considera la líder de la oposición en la Cámara de Vallecas, que ha enviado una carta a Sheinbaum para pedir "disculpas" por las declaraciones de la dirigente madrileña, que Ayuso "se está convirtiendo en un activo tóxico para sus socios internacionales".

"Somos millones de madrileñas y madrileños que hemos sentido una profunda vergüenza ante los insultos de Ayuso y al pueblo mexicano a sus instituciones y a su historia. Vamos a exigir rendición de cuentas, que se publique cuánto dinero se ha gastado en pagarles el viaje a ella y a su séquito de asesores y vamos a exigir también que se abra una discusión pública sobre el propósito de los viajes institucionales de la Comunidad de Madrid", ha defendido.

Así, Bergerot ha avanzado que preparan una "ofensiva parlamentaria" a través de iniciativas y del debate parlamentario, "recogiendo el malestar que hay entre los madrileños". "Todos nos sentimos absolutamente abochornados por estos viajes porque son un descaro y hay que recoger ese debate", ha insistido.

También ha desvelado que este sábado conversó con una Delegación de la Embajada de México en España, donde comentaron el "bochorno que había hecho Ayuso", pero recalcado que sus declaraciones "no ponían en riesgo, ni lo más mínimo, a las relaciones bilaterales" entre ambos países.

PSOE CENSURA LAS "PROVOCACIONES" DE AYUSO

En la misma línea, la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha cargado contra las "provocaciones e insultos" de Ayuso a México y ha criticado que haya "mentido y acusado al Gobierno" para "justificar la cancelación" de su visita.

"Supongo que las cabezas pensantes que idearon ese viaje todo sonaría de hora boreal, pero se han pasado de frenada. Es muy osado ir a México después de llamarlo narcoestado, siguiendo los postulados de su admirado (Donald) Trump e insultar a los mexicanos en su propia tierra", ha lamentado.

Espinar ha criticado que la dirigente madrileña, "con tal de tapar sus propias vergüenzas", trate de "echar por tierra todos los esfuerzos" del Ejecutivo central y la Corona para "restablecer y mejorar unas relaciones con un país hermano".

"Mientras el Gobierno de España está afrontando la crisis por el hantavirus con lealtad institucional, rigor técnico, coordinación, transparencia, Ayuso se dedica a provocar, a hacer ruido entre instituciones, a demostrar su falta de rigor histórico y a tener cero transparencia con los madrileños", ha remarcado.

VOX: "ES UN ESPERPENTO INTERNACIONAL"

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha tildado de "esperpento internacional" el viaje institucional de la dirigente madrileña, que se ha convertido en "una campaña electoral envuelta en polémicas, cancelaciones, victimismo y una absoluta falta de explicaciones a los madrileños".

"Las preguntas son inevitables. ¿Cuánto dinero público están costando realmente estas campañas internacionales permanentes de la señora Ayuso? ¿Se ha enterado siquiera de lo que estaba ocurriendo en su Madrid de todos los acentos mientras ella hacía campaña en México? ¿El voto de quién está buscando exactamente la presidenta de Madrid yendo al otro lado del Atlántico? ¿Cuál es el motivo de la cancelación anticipada de este viaje?", ha lanzado.

Considera Pérez Moñino que la región necesita "una presidenta en Madrid, no una presidenta ausente, obsesionada con su proyección internacional, mientras los madrileños ven cómo su ciudad cambia a peor delante de sus ojos".

"Mientras ella estaba recibiendo medallas, buscando polémicas y aplausos fáciles, en su Madrid de todos los acentos seguían acumulándose a diario agresiones, apuñalamientos y reyertas protagonizadas por extranjeros", ha criticado.

EL PP CRITICA QUE "NO LA HAYAN TRATADO CON RESPETO"

Por otro lado, el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, ha aseverado que la jefa del Ejecutivo autonómico dará "todas las explicaciones sobre lo que ha pasado", pero ha recalcado que "no se puede olvidar que es la presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Es increíble que ni el gobierno mexicano ni el gobierno español la hayan tratado con el más mínimo respeto. No es razonable que a un representante político europeo se le trate así en un país como México. Otros presidentes autonómicos han hecho viajes de este tipo constantemente sin que haya habido ni este acoso ni este ruido", ha subrayado.

Asimismo, Díaz-Pache ha señalado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha estado en México "sin que haya habido este problema". Considera que el "problema real" es que el Gobierno de Pedro Sánchez "utiliza el comodín de Ayuso para tapar todos sus escándalos".