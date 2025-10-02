La oposición dice que Madrid es "una ratonera" y la Comunidad habla de un funcionamiento de Metro "de la máxima calidad"

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en la Comunidad --PSOE, Más Madrid y Vox-- han cargado este jueves contra una situación de "caos" en Metro de Madrid que ha convertido la capital en una "ratonera", con obras en superficie a las que se suman el cierre parcial en Línea 6 y Línea 7B, frente a un Gobierno regional que defiende que el suburbano madrileño "tiene un funcionamiento de la máxima calidad".

Así lo han indicado en el Pleno de la Asamblea de Madrid en una comparecencia sobre el actual funcionamiento de Metro a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid en la que el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha remarcado la gestión del Ejecutivo ante las acusaciones del resto de formaciones por la falta de planificación.

En su intervención, la diputada de Más Madrid María Acín Carrera ha advertido de la "ratonera" en la que se ha convertido la capital en cuestiones de movilidad y ha mostrado imágenes de aglomeraciones en trenes y vagones para ilustrar que a día de hoy viajar en Metro "es nerviosismo, es tensión, es estrés" y lo "es por la mañana y por la tarde". "Sabes cuándo entras, pero en realidad no sabes cuándo vas a viajar ni cuándo vas a salir", ha indicado.

Todo ello, ha dicho, porque el Ejecutivo "no sabe planificar, no sabe gestionar, no sabe coordinarse y no sabe resolver". En este sentido, ha censurado que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, haya tardado "un mes" en darse cuenta de la necesidad de reforzar la conexión en superficie entre Moncloa y Ciudad Universitaria con un autobús lanzadera gratuito sin paradas intermedias desde el próximo lunes.

Además, ha afeado que para solucionar esta situación, desde el Ejecutivo regional se haya optado por los "empujadores", 120 personas, en su mayoría jefes de servicio, repartidos en la red de Metro, que lo único que consiguen es "encabronar aún más a la gente". "Una persona que te empuje para que entre al Metro es una falta mínima de educación", ha alegado.

En su intervención, Acín ha criticado los "discursos triunfalistas" del Gobierno autonómico subrayado que los madrileños gastan 69 minutos diarios en sus desplazamientos, un intervalo que ha tildado de "auténtica burrada", y ha aludido también a la merma de personal en la compañía metropolitana en la última década.

Según los datos que ha aportado, se dieron 59 retrasos diarios porque faltaban conductores en 2023, año en el que los usuarios de Metro de Madrid sufrieron cuatro millones de horas de retraso. "Lo traducimos, siete años y medio de retrasos", ha alegado.

Por su lado, la diputada socialista Isabel Cadórniga Varela ha aludido a una situación de "caos" durante cinco semanas consecutivas con un único culpable, el PP de Isabel Díaz Ayuso, al que ha reprochado que haya dejado "caer en pedazos" este "servicio público esencial", poniendo "en riesgo la movilidad, la igualdad de oportunidades y la vida diaria de millones de personas".

"Han convertido el derecho a moverse libremente en un privilegio de unos pocos, los suyos, los de siempre, los que van en coche oficial y los que no tienen ningún problema a que les empujen", les ha reprochado, al tiempo que ha reclamado nuevamente la gratuidad del transporte público mientras duren las obras.

"Lo único que hacen es una planificación orientada al ciclo electoral y no a la ciudadanía", ha criticado la diputada, que ha recalcado que están a tiempo de "rectificar" y ha tildado de "tercermundista" la figura del "empujador". "El transporte no es un lujo, es un derecho y contar con uno de calidad es justicia social. No es un capricho, es un derecho, así que pónganse las pilas", les ha instado.

Desde Vox, el diputado Javier Pérez Gallardo ha remarcado el "problema de colapso" en Metro de Madrid y ha recriminado al PP que se "equivoque de diagnóstico" al echar la culpa a Cercanías, que se usa para conectar los municipios con la capital y no para moverse dentro de la ciudad. "No son capaces ustedes de afrontar la diferencia que hay entre la oferta y la demanda", ha recriminado al Gobierno regional.

Asimismo, ha advertido ante la "inseguridad" en el suburbano y la falta de trenes y trabajadores. "El transporte público siempre ha sido algo por lo que Madrid tenía que presumir y van a ser ustedes los que van a conseguir que pase del orgullo a ser la foto de la mala gestión", ha dicho Pérez Gallardo, quien ha apuntado que "ahora mismo Metro de Madrid es la foto del colapso, la foto de los empujones y la foto de la inseguridad".

319 TRENES CIRCULANDO EN TODA LA RED

Ante estas críticas, el portavoz del Gobierno ha recalcado que Metro de Madrid es "uno de los mejores del mundo", aludiendo en varias ocasiones a la valoración de 8,23 otorgada por los usuarios en la última encuesta de satisfacción, y ha subrayado que en un contexto de obras como el actual está operando "con toda la capacidad disponible" y pronto alcanzará los 319 trenes circulando por toda la red, cerca del "récord histórico de Metro de Madrid, a pesar de tener cerrada la línea 7 de Metro y tener cerrada parcialmente la línea 6".

En cualquier caso, el portavoz del Gobierno regional ha contrapuesto el servicio de Metro con el de Cercanías Madrid, que gestiona el Ejecutivo central, y que, según ha subrayado, registra 16 veces más de incidencias.

Según los datos ofrecidos por el consejero, en lo que va de año --hasta el 21 de septiembre-- la red de Cercanías ha registrado 1.018 incidencias, "causadas principalmente por averías en el material móvil, es decir, en los trenes, que no funcionan", frente a las 201 del suburbano madrileño.

Y todo ello, ha subrayado, cuando Metro transporta una media de 2,5 millones de Metro en un día laborable frente a los 600.000 usuarios de Cercanías, lo que se traduce, ha explicado, en que las incidencias en Cercanías "son 16 veces superiores a las de Metro". Además, ha remarcado, la demanda de Metro de Madrid en 2024 cerró el año con 715,2 millones de viajes, un 8% más que el año anterior a pesar del cierre parcial de la Línea 6 y en la Línea 7B y al tener que absorber la demanda de pasajeros "que no quieren utilizar el Cercanías ni regalado".

En cuanto al cierre parcial de la Línea 6 de Metro entre Moncloa y Legazpi, el consejero ha pedido disculpas por las molesticas y ha recalcado que se están poniendo "todas las medidas posibles de refuerzo del servicio y de información al viajero" para ocasionar las menores molestias posibles.

Así, ante la afluencia de más viajeros en otras líneas, Metro está reforzando el servicio donde se prevé mayor número de usuarios, principalmente en las horas punta: hasta un 19 % más de trenes en Línea 5, hasta un 14 % más de trenes en la Línea 1, un 6 % más en Línea 2, un 13 % más en Línea 3, y un 11 % más en Línea 10. A ello se suma el Servicio Especial de Línea 6, que cuenta con más de 60 autobuses.

"En estas líneas estamos teniendo intervalos de en torno a los 3 minutos, reduciéndose a 2,2 minutos en el caso de la línea 3 y a 2,4 minutos en el caso de la línea 10", ha apuntado.

Finalmente, ha achacado esta petición de comparecencia por parte de Más Madrid a su papel de "pagafantas" del Gobierno de Pedro Sánchez, con el objetivo de "tapar las vergüenzas" y "tratar de salvarle la cara" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.