La oposición en Móstoles pide explicaciones y la dimisión del alcalde tras la acusación de acoso

Archivo - El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante una entrevista para Europa Press, a 14 de noviembre de 2023, en Móstoles, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MÓSTOLES 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oposición en Móstoles (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) ha reclamado explicaciones y la dimisión al alcalde, Manuel Bautista (PP), en la línea de lo expresado por las direcciones regionales de los partidos, después de que una exconcejala 'popular' le haya acusado de un presunto acoso sexual y laboral durante su etapa en el Ayuntamiento, según la información publicada por el diario 'El País'.

La información recoge, además, que, tras acudir a su partido para pedir amparo, el PP de Madrid la "presionó" para que no hiciera público el acoso que aseguraba estar sufriendo por parte del regidor, una situación que elevó al seno de la formación.

Desde el PSOE de Móstoles han calificado la noticia de "muy grave". Su portavoz, Álex Martín, ha señalado que ni Bautista ni "los encubridores" --en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y a la actualmente presidenta del PP de Fuenlabrada, Ana Millán-- pueden continuar en sus cargos.

"Ayuso encubrió, Ayuso abandonó a la víctima, Ayuso protegió a su alcalde. Así ayuda el PP al alcalde de Móstoles, en lugar de proteger a una mujer víctima de acoso y exigirle su dimisión inmediata", ha afirmado.

Vox, socio de Gobierno del PP en Móstoles hasta hace unos días, también ha exigido responsabilidades. "Manuel Bautista debe dimitir y el PP dar explicaciones", ha señalado su portavoz, Nieva Machín, quien ha reprochado "mucho feminismo de pancarta y cero decencia", y ha añadido que "ahora se entiende por qué querían a Vox fuera del Gobierno".

Por su parte, el portavoz municipal de Más Madrid Móstoles, Jesús Arrabé, ha trasladado "toda nuestra solidaridad con la ex concejala afectada" y ha insistido en que Bautista "debe comparecer y dar todas las explicaciones sobre este presunto acoso sexual y laboral".

Desde Más Madrid Móstoles han difundido un comunicado en el que califican las acusaciones de "extremadamente graves y fundadas", por lo que consideran que la única salida posible "es la dimisión" a la "mayor brevedad posible", con el objetivo de "salvaguardar la dignidad" de la institución que representa.

"Mientras esta no se produzca emplazamos al resto de grupos políticos a promover un Pleno Extraordinario con la comparecencia de Manuel Bautista para rendir cuentas ante la ciudadanía mostoleña", han añadido.

Finalmente, desde Podemos, su portavoz, Mónica Monterreal, ha expresado "total apoyo y solidaridad hacia la concejala que denunció acoso y se enfrentó a la desprotección". Desde la organización insisten que el caso debe ser "investigado con rigor", y subrayan que ninguna representante pública debería sentirse "sola, cuestionada o presionada" por trasladar una situación de malestar o posible vulneración de derechos.

"Vamos a pedir explicaciones y a exigir que se investigue hasta el final. Móstoles merece instituciones seguras donde las mujeres puedan ejercer su responsabilidad pública sin miedo y con todas las garantías", ha dicho Monterreal.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Sin embargo, el PP de Móstoles ha apelado este jueves a la presunción de inocencia del alcalde, Manuel Bautista, tras las acusaciones, y ha afirmado que el proceso fue "debidamente tramitado y archivado, sin que se presentasen pruebas que acreditaran dichas acusaciones". Consideran que se trata de un escrito "formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno, ya que no existe denuncia presentada ante ningún juzgado".

Los 'populares' de Móstoles han asegurado que el archivo del expediente no fue "recurrido" ni tampoco se realizó ninguna actuación posterior por parte de la denunciante, "que tampoco acudió a la vía judicial". "Debe respetarse en todo caso el principio de presunción de inocencia, que se ve vulnerado por la difusión de estas acusaciones", han trasladado.