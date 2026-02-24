La oposición municipal exige el alcalde de Móstoles que dimita por crear una "crisis institucional" en el Ayuntamiento

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles, a 24 de febrero de 2026, en Móstoles, Madrid (España). El Ayuntamiento de Móstoles celebra un Pleno extraordinario forzado por la oposición (PSOE, Más - A. Pérez Meca - Europa Press

La oposición municipal en bloque (PSOE, Más Madrid, Vox y Podemos) ha reclamado la dimisión del alcalde, Manuel Bautista, al considerar que la gravedad de las acusaciones y la querella presentada por la exedil del PP han generado una "crisis institucional" que exige "ejemplaridad" política, protección a la denunciante y garantías para la imagen del Ayuntamiento.

Ha sido en el Pleno extraordinario forzado por la oposición tras conocerse las acusaciones de acoso laboral y sexual de una exedil del PP que finalmente ha llevado al regidor a los tribunales.

El Grupo Socialista ha señalado que el caso ha situado a la ciudad "en el epicentro" de un presunto escándalo de acoso y ha acusado al PP de priorizar la protección del partido frente al "esclarecimiento de los hechos".

También han puesto el foco en los audios publicados, en el secretario general del PP, Alfonso Serrano, y la vicesecretaria de Organización y vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, quienes fueron los responsables de la gestión de la denuncia interna.

"Lo más aberrante del tema es que no han protegido a la víctima, han tratado de protegerse todos ustedes", ha dicho la edil socialista, Susana López. El PSOE se ha referido también a los recortes de presupuesto en políticas de Igualdad y han advertido al regidor de que la situación generará "pena de banquillo", pero también en un deterioro prolongado de la imagen institucional.

Desde Más Madrid Móstoles han centrado su intervención en el trato dispensado a la exconcejal dentro del partido. Han reprochado que, tras meses pidiendo amparo interno, no fuera escuchada ni informada del archivo del expediente y han calificado el procedimiento de "chufla".

La portavoz, Ana Tejero, ha cuestionado el papel de los órganos internos y ha acusado al partido de haber puesto en marcha una estrategia de descrédito contra la denunciante. Ha apelado a la responsabilidad de las mujeres del grupo popular y ha reiterado que, "por el bien de la institución", el alcalde debe dimitir.

Para Vox la crisis "ha destruido la credibilidad institucional en tiempo récord" y ha señalado que el caso ha trascendido del ámbito local. Han citado igualmente a Serrano y Millán al considerar "contradictorio" que se "desincentivara la denuncia y después se cuestionara su ausencia".

La portavoz, Nieva Machín, ha distinguido entre presunción de inocencia y responsabilidad política, defendiendo que "son planos diferentes", y ha reclamado que Bautista dé un "paso al lado" para proteger la dignidad del Ayuntamiento.

Podemos, por su parte, ha defendido que la responsabilidad política "no exige condenas, exige ejemplaridad" y ha sostenido que la permanencia del alcalde "daña a la institución" aunque no exista sentencia.

La portavoz, Mónica Monterreal, ha subrayado que ya hay una querella por presunto acoso sexual y laboral, además de otros delitos. En este sentido, ha remarcado que la protección a las posibles víctimas "no puede depender de la buena voluntad de un partido político".

De igual modo, ha criticado el silencio del área de Igualdad y ha cuestionado las declaraciones públicas de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por lo que, a su juicio, ha sido "minimizar" el caso. También ha citado el precedente de Nevenka Fernández para advertir del riesgo de "revictimización" cuando las instituciones cierran filas "limitándose a proteger el poder".

Podemos ha insistido en que apartarse "no es admitir culpabilidad", sino "facilitar una investigación sin presiones", y ha pedido la dimisión como "obligación ética".

Más allá del portavoz municipal del PP, el único que ha cerrado filas con Bautista y ha evitado reclamar su dimisión ha sido Daniel Martín, exconcejal de Vox --formación que abandonó hace un mes-, quien conservó el acta y pasó al grupo de no adscritos. Hasta entonces, estaba al frente del área de Cultura.

Además, tanto desde Más Madrid como desde el PSOE se ha criticado que no se haya permitido entrar a las diputadas de la Asamblea de Madrid que habían acudido a arropar a sus compañeros por cuesitones de aforo, según argumentó Bautista.

El diario 'El País' publicó a principios de mes una información sobre un presunto acoso cometido por el regidor, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad".

La información ponía también en el foco al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria de organización del PP, Ana Millán. De estos cargos se recogían declaraciones en las reuniones que mantuvieron con la exconcejala por su denuncia interna.

Por su parte, el PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no recibió a la exedil. Por contra, desde el Ejecutivo regional difundieron nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

Fue la semana pasada cuando el abogado de la exedil formalizó ante el Tribunal de Instancia del municipio una querella contra el alcalde y el PP nacional por la presunta comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Denunció, además, "la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular".