La oposición reprocha el fin de las reuniones de Ayuso con los grupos y PP les acusa de "tirar por tierra" la iniciativa

Archivo - (I-D) La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una reunión en la Real Casa de Correos, a 26 de septiembr - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y el PSOE han cuestionado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vaya a dejar de mantenerlas reuniones periódicas con los grupos parlamentarios de la Asamblea en la sede del Gobierno regional, mientras que el PP ha defendido que fue precisamente la oposición la que "tiró por tierra" una iniciativa que se celebraba dos veces al año.

En concreto, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces contra la presidenta autonómica, a la que ha acusado de estar "replegada sobre sí misma" y de ser "incapaz de escuchar y atender a los problemas de los ciudadanos".

"Es evidente que Ayuso está en su peor momento y evidentemente no quiere enfrentarse a nadie que no le baile el agua", ha sostenido una Bergerot que ha ironizado con que la presidenta debería reunirse con abogados para "ver como sale indemne de la compra del aticazo y los demás casos judiciales que la están acechando".

Por su parte, la portavoz socialista, Mar Espinar, ha restado importancia al hecho de que estos encuentros no vuelvan a celebrarse, asegurando que estas reuniones "no aportaban absolutamente nada" y que es Ayuso quien "más pierde" porque era "la única foto que tenía que se pareciera a una política institucional y con clase".

Espinar ha explicado que tan solo ha llegado a mantener una reunión de este tipo con la presidenta madrileña y que, cuando intentó utilizarla para pedir aclaraciones sobre asuntos que planteaba habitualmente en el Pleno, lo "único" que consiguió fue que la "echara de su despacho".

UNA INICIATIVA "TIRADA POR TIERRA" POR LA OPOSICIÓN

Sin embargo, preguntado por este mismo asunto, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que la decisión responde al deterioro de las reuniones y del que ha acusado al resto de partidos. "Es una pena que la oposición haya tirado por tierra una iniciativa que durante años mantuvo la presidenta", ha dicho.

Díaz-Pache ha recalcado que estas reuniones se llevaban a cabo dos veces al año --una en septiembre, al comienzo del curso político; y otra en enero, al inicio del año-- y que se han celebrado incluso durante los Gobiernos de mayoría absoluta.

De acuerdo con el portavoz 'popular', estas reuniones habían dejado de servir al objetivo para el que fueron concebidas porque "la oposición podía insultar a la presidenta o a su Gobierno en privado y luego hacerlo en público". "Cuando deja de ser útil una iniciativa, entiendo que hay que sustituirla o reformularla", ha apuntado.

El portavoz del PP ha añadido que el objetivo inicial era que los grupos pudieran hablar "con tranquilidad sobre propuestas que pudieran ser de utilidad a los madrileños", pero considera que si la oposición quiere "ir al insulto", la iniciativa "pasa a ser inútil".