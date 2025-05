La oposición volverá a reclamar la reubicación del cantón de Montecarmelo en el Pleno de Fuencarral-El Pardo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid, PSOE y Vox volverán a reclamar este miércoles en el Pleno de distrito de Fuencarral-El Pardo, que se celebrará a las 17.30 horas, la paralización del cantón de limpieza en el barrio de Montecarmelo y su reubicación.

En concreto, los socialistas exigirán su paralización "de carácter inmediato" después de que un juzgado declarase nula la ubicación de un cantón de limpieza cerca del Colegio Alemán por falta de evaluación ambiental.

Asimismo, reclamarán la paralización de las actuaciones previstas en relación a trabajos de trasplante y poda de árboles de la parcela y que se recupere la interlocución con los vecinos para buscar una nueva ubicación "de forma consensuada".

Por su parte, Más Madrid preguntará por la reciente decisión judicial y las actuaciones municipales de las últimas semanas en torno al cantón previstos en Montecarmelo. En el caso de Vox, solicitará conocer si se paralizará el proyecto tras la última sentencia.

SENTENCIA

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº9 de Madrid declaró nula la ubicación de un cantón de limpieza en Montecarmelo cerca del Colegio Alemán por faltar la evaluación ambiental. El fallo, al que tuvo acceso Europa Press, estima el recurso presentado por la Asociación del Colegio Alemán en Madrid contra los decretos del Ayuntamiento que modificaban la ubicación junto al centro educativo.

Tras conocerse la sentencia, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aclaró que no se paraliza la decisión del cantón e insistió en que no habrá incineración. Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, señaló que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando presentar un recurso.

"La sentencia entiende que sería necesario un informe de evaluación ambiental. En ningún caso, se pronuncian sobre la idoneidad o no de esa parcela o de esa ubicación. La sentencia lo que habla es de la necesidad de una evaluación ambiental porque entiende que hay determinadas instalaciones que conllevarían esa necesidad de ese informe ambiental. Nosotros entendemos que no es así porque no son esas instalaciones las que allí se van a poner y que no sería necesario ese informe de evaluación ambiental", recalcó a finales de abril.