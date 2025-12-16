Las ordenanzas fiscales de Madrid aterrizarán en el Pleno con el 'sí' en solitario del PP a un proyecto con 49 enmiendas

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, encar - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Las ordenanzas fiscales de Madrid para 2026 aterrizarán en el Pleno de Cibeles de este lunes con el 'sí' en solitario del PP y la abstención en bloque de toda la oposición en la comisión extraordinaria de Hacienda celebrada este martes.

Son 49 enmiendas las presentadas --cuatro a la totalidad y 45 parciales, de las que ocho son de Vox, trece del PSOE, 22 de Más Madrid y seis del PP--. Únicamente han prosperado las seis de los 'populares', concretamente una en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), otra en el Construcciones (ICIO) y cuatro en la tasa de basuras, todas ellas de carácter técnico, han trasladado a Europa Press fuentes del área de Hacienda, con Engracia Hidalgo a la cabeza.

El Ayuntamiento de Madrid rebajará por quinto año consecutivo el tipo general del IBI a todos los ciudadanos del 0,428% al 0,414, lo que les permitirá pagar el próximo ejercicio 30,8 millones de euros menos que en 2025, informaba la delegada Hidalgo semanas atrás.

Con este proyecto de ordenanzas fiscales, los madrileños pagarán 33,5 millones de euros menos que en 2025, indicaba. Esta reducción de la presión fiscal se une a las cinco anteriores aprobadas, lo que ha permitido un ahorro acumulado desde el año 2019 de 1.280 millones de euros y supondrá que los madrileños paguen el próximo año 253 millones menos que en 2019.

Con esta nueva bajada del tipo del IBI, Madrid se mantiene como la tercera capital de provincia de las de régimen común con el tipo general del IBI más bajo de España, sólo por detrás de Santander y Zaragoza, que tienen el mínimo legal del 0,400%, un objetivo que el equipo de Gobierno municipal mantiene inalterado para 2026.

FAMILIAS NUMEROSAS Y NEGOCIOS CENTENARIOS

Además se mantienen las bonificaciones que se introdujeron en 2020 de hasta el 90% en el IBI para familias numerosas en función del valor catastral del inmueble, una medida que beneficia a más de 36.449 familias, incrementándose en más de 13.700 el número de las que contaban con esta reducción en 2020. Con esta bonificación, que en la mayoría de los casos se aplica de oficio y no ha de ser solicitada, las familias numerosas se ahorrarán 17,19 millones de euros en 2026.

Y el próximo año los titulares de los establecimientos centenarios verán incrementado el porcentaje de bonificación de este impuesto pasando del 50% establecido en el año 2024 al 95%.

EL 'NUMERITO'

El Ayuntamiento de Madrid cobrará el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como 'numerito', no según el tipo de motor y carburante sino en base a las etiquetas ambientales, ha informado la delegada de Hacienda.

El objetivo perseguido pasa por "reducir la contaminación generada por los vehículos de motor". Esta será "una medida pionera en España" al cambiar el criterio para aplicar las bonificaciones de este tributo y supone modificar el actual modelo basado en el tipo de motor y carburante utilizando en su lugar los distintivos ambientales, las etiquetas, que describen mejor lo que contaminan los vehículos.

Así se coordinan los criterios utilizados en el IVTM y la tasa SER (Servicio de Estacionamiento Regulado), que se basa en las etiquetas de los vehículos, y se ajustan algunos casos concretos como ocurre, por ejemplo, con los híbridos enchufables, que tienen una bonificación distinta en función de si su autonomía eléctrica es mayor o no a 40 kilómetros.

Igualmente, se incorpora una bonificación específica del 50% a los vehículos menos contaminantes de las grandes flotas (CERO, ECO Y C), propietarias de miles de vehículos que circulan diariamente por la ciudad, siempre que matriculen sus vehículos en Madrid y renueven anualmente un porcentaje de estos por otros con etiquetas menos contaminantes. Con esta medida "se pretende combatir la deslocalización de las flotas de vehículos que operan en la capital, pero están matriculados en otros municipios.

TASA DE BASURAS

El Ayuntamiento de Madrid introducirá en 2026 para el cómputo de la tasa de basuras el número de empadronados en la vivienda, informaba Engracia Hidalgo. Los nuevos parámetros "aportarán mayor equidad y seguridad jurídica en su cálculo".

Por ello, se incorporará la variable del número de empadronados en la vivienda para el cálculo de la tarifa en los inmuebles de uso residencial, "un aspecto que ha resultado de una gran complejidad técnica y que muy pocos ayuntamientos han sido capaces de incluir", aseguraba Hidalgo.

Gracias a ello, se establecerán tarifas distribuidas en diez tramos, desde una persona empadronada a diez o más, en función del número de empadronados en el inmueble a 1 de enero de 2026.

Una nueva variable que se incorpora para calcular la cuota de la tasa es la diseñada mediante la suma de una tarifa básica, que pagan todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación.

Para el cálculo de la tarifa básica se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación, se ha tomado en consideración la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad, aportado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Atendiendo a estos criterios en Madrid, el recibo medio de la tasa de recogida para el año 2026 será de 142,6 euros, prácticamente la misma cuantía que en 2025, con algunas pequeñas variaciones en función del número de personas empadronadas en la vivienda.

El ingreso que se estima por esta nueva tasa se sitúa en torno a los 300 millones de euros dado que el Ayuntamiento no ha incluido el coste de los servicios de limpieza de calles, como sí han hecho otros municipios.

VIVIENDAS VACÍAS, GARAJES Y TRASTEROS

El número de inmuebles que pagarán la tasa está en torno a 1,7 millones. Como ocurre en 2025, el próximo año no tendrán que hacer efectiva la tasa los garajes y trasteros asociados a una vivienda porque no generan residuos. Tampoco los solares ni los edificios en estado de ruina.

Otra de las novedades incluidas en las ordenanzas es la referida a los garajes de uso industrial, destinados en su totalidad a uso residencial, a los que se les exime del pago de la tasa siempre que el interesado presente una declaración responsable que lo justifique.

El Ayuntamiento de Madrid aplicará además la reducción en la cuota a las familias numerosas, similar a la que existe en el IBI, que tendrá en cuenta el valor catastral de la vivienda y la categoría del título de familia y mantendrá, para todos los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción, una reducción del 100% del pago de la cuota. Estas reducciones, que beneficiarán a más de 38.000 familias, suponen un ahorro de 4,71 millones de euros.