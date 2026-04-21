Ortega avanza que presentará en Cibeles una moción de urgencia para solicitar a Almeida devolución de multas por ZBE

Archivo - El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado este martes que presentará en el próximo Pleno de Cibeles una moción de urgencia para reclamar al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la devolución de las multas impuestas en el marco de las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Así se ha pronunciado después de que el Alto Tribunal haya rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló los artículos de la Ordenanza municipal que definen el ámbito de la ZBE de la capital.

Dicha sentencia estimó parcialmente el recurso formulado por Vox frente al acuerdo del Pleno de Cibeles de septiembre de 2021, que modificó la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018. La sentencia del TSJM anuló artículos referidos a la delimitación y régimen de funcionamiento de las zonas de bajas emisiones.

"Yo mismo voy a presentar en el próximo pleno de Cibeles una moción de urgencia solicitándole al alcalde que proceda, a raíz de esta sentencia, a la devolución de todas las multas", ha señalado Ortega Smith en declaraciones a los medios en las inmediaciones del edificio que alberga el Tribunal Supremo.

Así, ha señalado que "cuando ya es firme y definitivo y no hay más recursos", lo "más importante" es que hay que "cumplir el Estado de Derecho" y ha acusado al Consistorio de haber actuado de forma "absolutamente dilatoria" al recurrir.

En este sentido, ha cargado contra el Gobierno municipal por mantener las restricciones: "Ese fraude de ley y ese fraude procesal que ha sido interponer este recurso de casación de manera absolutamente dilatoria (...) para (...) aprobar una ordenanza absolutamente fraudulenta (...) para mantener las mismas restricciones y multas".

Por su parte, desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, han trasladado a Europa Press que tras ser aprobada la nueva ordenanza de Movilidad en el Pleno del pasado marzo la sentencia del Supremo queda sin efecto.

AGRADECE EL TRABAJO A TODOS LOS CONCEJALES DEL GRUPO

Durante su intervención, Ortega, acompañado de su compañero de filas en Cibeles, el concejal Ignacio Ansaldo, ha agradecido el trabajo de los concejales de Vox: "Agradecemos de todo corazón a todos y cada uno de quienes forman este grupo municipal que han demostrado constancia, coherencia, solvencia jurídica".

Ortega Smith ha subrayado además que la sentencia del TSJM, ahora confirmada por el Supremo, cuestionaba aspectos clave de la ordenanza, como la falta de ponderación entre beneficios y perjuicios, la ausencia de alternativas menos restrictivas y la insuficiente evaluación del impacto ambiental.

"Esos tres criterios (...) han sido confirmados por el Alto Tribunal (...) que ha dejado bien claro y ha confirmado hasta la última coma de esa sentencia", ha recalcado.

En este sentido, ha cuestionado algunas decisiones del Gobierno municipal en esta materia: "¿Era absolutamente necesario el imponer restricciones a la movilidad (...) durante 365 días (...) o no es mucho más lógico (...) aplicar medidas restrictivas solo de manera quirúrgica esos días, en esas zonas y cuando realmente sea necesario?".

Finalmente, ha criticado la evolución de las políticas de movilidad en la capital desde la implantación inicial de las ZBE en 2018, bajo el mandato de Manuela Carmena, y ha acusado Almeida de incumplir sus compromisos electorales una vez que conquistó la Alcaldía.

"Nos vimos completamente defraudados cuando (...) en el 2021 decidió aprobar su ordenanza de movilidad convirtiendo la zona de bajas emisiones para todo Madrid y convirtiéndolo en la mayor maquinaria de recaudación", ha señalado, subrayando que se han impuesto multas "por 300 millones de euros al año".