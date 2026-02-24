Ortega contesta a Abascal que su preocupación es Madrid y España y que se plantee si la división "es lo más conveniente"

Archivo - El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, con su carnet del partido - VOX - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital, Javier Ortega Smith, ha contestado al presidente del partido, Santiago Abascal, que su "primera preocupación es Madrid y España" y que algunos deberán plantearse si la división "es lo más conveniente" para el país.

La sesión plenaria ha arrancado con los concejales de Vox sentados en la bancada en el mismo orden de siempre pero la llegada a Cibeles ha evidenciado la fractura del grupo: por un lado llegaban juntos Ortega y los también suspendidos de militancia de forma cautelar Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y, por otro y por separado, Cabello y el secretario general del grupo, Fernando Martínez Vidal, quien la apoya.

A su entrada al hemiciclo el aún portavoz ha querido rebajar expectativas a la prensa asegurando que se trata de un Pleno ordinario más donde acuden a "defender a los madrileños". "A los madrileños no les vamos a defraudar, no les vamos a engañar y no les vamos a olvidar", ha señalado.

"Vamos a seguir defendiendo su libertad, la libertad de poder circular por las calles sin violencia, sin machetazos, la libertad de poder llegar a fin de mes sin que les esquilmen con impuestos abusivos, la libertad de que sus hijos no sean adoctrinados por el fanatismo y las imposiciones de las ideologías de la izquierda", ha trasladado a la prensa.

Eso es lo que vienen defendiendo desde 2019, cuando llegó al Ayuntamiento. "Algunos tendrán que preguntarse y tendrán que contestar a los madrileños por qué, ante una situación de tanta gravedad en España, con tantos problemas, con un gobierno de delincuentes y de criminales, han querido poner a este grupo municipal en la tesitura del enfrentamiento, de la división y entorpecer la labor que estamos realizando en pro de los madrileños", ha lanzado a la dirección de su partido.

"Algunos tendrán que plantearse si estas estrategias son buenas de cara a Madrid, de cara a los madrileños, de cara a los españoles, si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños. Nosotros seguimos trabajando exactamente igual que el primer día, en pro de Madrid, en pro de España y en pro de la libertad", ha insistido.