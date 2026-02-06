Ortega cree que la democracia interna de Vox es "mejorable" y ve su cese en el Congreso "injusto" y "arbitrario"

Archivo - El portavoz del grupo parlamentario de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado que la democracia interna en su partido es "manifiestamente mejorable" y ha apuntado a "injusticias y arbitrariedades" tras ser relegado a la última fila del hemiciclo del Congreso y perder la portavocía adjunta en la Cámara Baja, la portavocía en la Comisión de Justicia y quedar fuera de la Ejecutiva de su partido.

"Lo que he hecho ha sido siempre lo mismo, recorrer España, defender nuestro proyecto, levantar la voz frente a las injusticias, denunciar a los corruptos, denunciar a los que están atacando España", ha subrayado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que ha señalado que todavía no sabe lo que ha hecho para que se hayan producido estos movimientos.

"Yo no he robado, yo no he mentido, yo no he traicionado, yo no he engañado a este proyecto. Me parece injusto, arbitrario y voy a seguir luchando por España y por los españoles cada día con más fuerza", ha afirmado.

SU RELACIÓN CON ABASCAL

En este sentido, Ortega ha reivindicado su lealtad al partido y a su líder, Santiago Abascal. "Muchos años que nos hemos conocido, cuando Vox no era conocido por nadie siempre estuve al lado de Santiago y siempre le dije la verdad. Y él lo sabe, nunca le mentí, siempre le miré de frente".

Pese a ello, ha apuntado que Abascal no le comunica "directamente" las decisiones, puesto que "siempre manda a otros". "Son los emisarios los que te dicen que estás cesado, que estás apartado. A mí no me lo suele decir, porque sabe que siempre he hablado con franqueza", ha indicado.

Finalmente, pese a ser apartado del Congreso, Ortega Smith ha asegurado que seguirá defendiendo los principios fundacionales de Vox y que lo puede hacer "con la conciencia tranquila". "Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Sólo el que tiene razón, el que tiene la conciencia tranquila, es el que va a ganar. Yo puedo mirar a los ojos a todos y decirles que me digan cuándo he traicionado este proyecto", ha concluido.