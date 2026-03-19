Ortega denuncia "filtraciones, mentiras y manipulaciones" de dirección de Vox y afirma que nunca va "a bajar la cabeza"

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, atiende a los medios de comunicación, a 20 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha cargado contra la dirección nacional del partido tras su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), una salida que ve "injustificada" con un expediente rodeado de "filtraciones interesadas, mentiras y manipulaciones".

En una publicación en la red social 'X', Ortega Smith ha afirmado que no puede aceptar que "los cuatro que han secuestrado un proyecto político al servicio de los españoles, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro, vayan dando lecciones".

El aún portavoz de Voz en Cibeles ha difundido en la misma red social la carta remitida a los miembros del CEN, una misiva que, según ha apuntado, "nunca tuvo respuesta". "Aquellos que siempre hemos sumado nunca vamos a bajar la cabeza", ha añadido en su mensaje.

Asimismo, ha lanzado un mensaje directo al secretario general del partido, Ignacio Garriga, al que ha instado a que su "próxima filtración" sea el "modelo 347", en referencia a la necesidad de transparencia en las cuentas, una reivindicación que ya planteó anteriormente Macarena Olona.

En la carta, Ortega sostiene que su expulsión se produjo tras la remisión de un informe basado en correos enviados a una cuenta que asegura no utilizar desde que fue cesado como secretario general. Critica además que la decisión se adoptara "en tromba en menos de dos minutos" sin que, a su juicio, los miembros del órgano hubieran analizado la documentación.

El portavoz municipal denuncia en su escrito que el CEN ha dejado de ser un espacio de "debate y reflexión" para convertirse en un órgano "meramente decorativo" que ratifica decisiones "que otros han tomado previamente", y atribuye su situación a una estrategia para apartar a quienes tienen "notoriedad pública" y cuestionan "las incoherencias actuales".

Entre los motivos recogidos en el expediente, Ortega Smith menciona reproches por su actividad política. También alude a críticas por declaraciones sobre su cese como portavoz adjunto en el Congreso.

El dirigente de Vox asegura que estas actuaciones forman parte de su labor política y denuncia haber sufrido un "boicot" interno y falta de apoyo por parte de la organización, además de acusaciones que considera "delirantes", como una supuesta colaboración con el Partido Popular, que niega tajantemente.

DENUNCIA A LA EJECUTIVA POR "FILTRAR" SU EXPULSIÓN

Ortega Smith presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el CEN y el Comité de Garantías por una presunta filtración de su expediente disciplinario, que considera que vulnera la confidencialidad del procedimiento.

En una entrevista en 'Onda Madrid', afirmó que desde la dirección del partido se le pidió que dimitiera como portavoz municipal "como si hubiese hecho algo malo" y ha advertido de que, si no prosperan los recursos internos, acudirá a los tribunales para defender sus derechos.

El edil sostiene que el procedimiento seguido en su contra es "absolutamente arbitrario" y carece de garantías, al tiempo que cuestiona la independencia del Comité de Garantías por estar, según denuncia, integrado por personas designadas por la dirección nacional.

En la carta difundida este jueves, Ortega Smith ha asegurado que continuará como afiliado y como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, defendiendo sus posiciones "en la calle, en los medios, en los tribunales y en las instituciones".

"Deseo de que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional defiendan, con valentía y verdad, los principios por los que se fundó este partido, sin dejarse condicionar por los intereses personales de nadie ni mucho menos por aquellos que son ajenos al partido. Por mi parte, seguiré como afiliado, concejal Portavoz del Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, defendiendo a esa España silenciada por los partidos políticos que viven del sistema; y lo seguiré haciendo en la calle, en los medios, en los tribunales y en las instituciones, como siempre", concluye el escrito.