Ortega insiste en seguir como portavoz de Vox hasta 2027 y señala que su recurso se resolverá "estos días" por el Comité

El exportavoz de VOX en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, atiende a los medios durante un acto solemne en recuerdo a las víctimas del 11M, en la Real Casa de Correos, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha insistido este lunes en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo" y ha informado que el recurso de alzada que ha presentado contra su expulsión se resolverá previsiblemente "en estos días" por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

En rueda de prensa previa al Pleno municipal, Ortega ha indicado que este recurso constituye "el último" dentro del partido "contra esa injusta y arbitraria expulsión" y ha precisado que será resuelto "si no hoy, mañana o pasado".

Como ya avanzó en otras ocasiones, ha mantenido que, en caso de que no prosperen los recursos internos, acudirá a la justicia para defender sus derechos y buscar amparo ante "una situación de absoluta ilegalidad y arbitrariedad".

El portavoz ha asegurado que no tiene "ninguna fe" al respecto. "El mismo partido que te denuncia luego es el que resuelve los recursos", ha señalado, para añadir que "no existe la menor imparcialidad" ni "respeto a las garantías" dentro de Vox.

DECLARACIONES DE ARANTXA CABELLO

Ortega Smith ha sostenido que el resultado del procedimiento estaba decidido de antemano y ha puesto como ejemplo que Arantxa Cabello afirmó que dejaría de ser portavoz "en menos de un mes" antes incluso de que se hubieran presentado alegaciones. "¿Cómo puede estar afirmando categóricamente eso cuando ni siquiera se había iniciado el procedimiento?", ha planteado.

El aún portavoz municipal de Vox ha vinculado su situación por oponerse a determinados "comportamientos", "facturas", "presupuestos" y "contrataciones" dentro del partido que no le parecían "ni éticos ni muy legales".

Según ha indicado, estas discrepancias son las que han provocado su salida y la de su equipo, al convertirse en "testigos incómodos". "Algunos decidieron que había que cortar mi cabeza y la de todo mi equipo", ha afirmado.

Según ha relatado, cargos públicos y afiliados le han trasladado en privado su apoyo, aunque no lo expresan públicamente por temor a represalias como ceses o exclusión de listas. "Comprendo perfectamente lo que están viviendo porque lo he vivido yo también", ha señalado.

PIDE UN CONGRESO EXTRAORDINARIO

Ortega ha insistido además en la celebración de un congreso extraordinario en Vox para debatir "dónde va el dinero", "quién lo maneja" y si el partido actúa conforme a la "transparencia", la "legalidad" y la "honradez".

También ha criticado que, en su opinión, se están produciendo "expulsiones", "deserciones" y conflictos en distintas provincias que, según ha dicho, se intentan "tapar" con un "relato propagandístico".

Pese a todo, Ortega Smith ha defendido que Vox puede seguir reivindicando la honradez en política, al considerar que los "comportamientos individuales" no pueden manchar a la inmensa mayoría de afiliados y votantes